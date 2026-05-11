Mister în Grecia după ce o dronă cu explozibil a fost găsită în apropierea unei destinații turistice populare

Ancheta, la care participă echipe militare specializate, s-a extins în weekend, după ce experții în dezamorsarea bombelor au detonat drona în largul mării, relatează The Guardian.

Drona a fost găsită în apropierea țărmurilor insulei Lefkada, o destinație turistică populară din Marea Ionică, după ce operatorii ei au pierdut controlul asupra ei, iar aparatul a deviat de la traiectorie. Ea a fost descoperită de un pescar într-o peșteră, joia trecută.

Îngrijorarea legată de descoperirea sa s-a accentuat sâmbătă, după ce au apărut public informații că drona kamikaze cu rază lungă de acțiune era încărcată cu aproximativ 100 kg de explozibili. Reprezentanții Ministerului Apărării din Grecia au refuzat să confirme această informație.

Ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, a declarat că drona provine aproape sigur dintr-un „stat străin”, dar nu a precizat numele țării respective. BBC și The Guardian au relatat că există suspiciuni că aceasta are origini ucrainene.

„Știm despre ce este vorba și știm, mai mult sau mai puțin, ce conține”, a spus ministrul elen al apărării.

Acuzații din partea opoziției

Opoziția politică nu a ezitat să acuze guvernul de centru-dreapta de la Atena că nu este pregătit să facă față amenințării reprezentate de astfel de arme.

„Domnul Dendias ne-a spus că «știe» [totul despre dronă], dar poporului grec nu i se permite să afle nimic despre originea acesteia, scopurile pe care le-a servit și modul în care a fost găsită, deplasându-se nestingherită în jurul insulei Lefkada”, a acuzat Michalis Katrinis din partidul de opoziție PASOK, de centru-stânga.

Descoperirea acesteia, a adăugat el, a dovedit că Grecia era în pericol de a fi târâtă în teatrul de război. De asemenea, partidul naționalist și pro-rus „Soluția greacă” a declarat că această descoperire întâmplătoare era dovada unei „provocări militare conștiente”.

În replică, ministrul apărării a încercat să calmeze temerile potrivit cărora Grecia nu ar dispune de capacitățile militare necesare pentru a se apăra împotriva unei astfel de tehnologii emergente.

„Nu avem de ce să invidiem pe nimeni; creăm condițiile necesare pentru ca țara noastră să-și poată dota marina de luptă cu cele mai avansate drone și sisteme anti-drone existente în prezent”, a declarat Dendias.

Drona a fost dusă la o bază navală din Grecia continentală pentru a fi analizată. Surse militare, citate de presa locală, au declarat că experții examinează numărul de serie, precum și sistemul GPS încorporat, în căutarea unor indicii privind originea dronei.