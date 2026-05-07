Mister pe o autostradă din Germania. Un Porsche 911 GT3, de sute de mii de euro, găsit abandonat de către poliție

Poliția din landul german Hessa se confruntă cu un mister neașteptat. Un Porsche 911 GT3 abandonat a fost găsit pe marginea unei autostrăzi, iar autoritățile încă nu știu cine se afla la volan și de ce a fost abandonat bolidul de lux, a scris miercuri presa olandeză.

În Olanda, un Porsche 911 GT3 costă aproximativ 330.000 de euro. În Germania, prețul pornește de la aproximativ 209.000 de euro. De altfel, mașina găsită nu este una care să fi fost vândută în Germania, ci are plăcuțe de înmatriculare cu număr de Serbia.

Mașina, grav avariată

Mașina nu a fost găsită doar murdară, pe un câmp din imediata apropiere a autostrăzii, ci și grav avariată. Daunele suferite au reprezentant, probabil, unul dintre motivele pentru care bolidul a fost abandonat.

Potrivit poliției germane, un accident în care a fost implicată mașina sport a avut loc în seara zilei de 30 aprilie, la ora 20:40, în direcția Frankfurt.

Martorii afirmă că șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet de mai multe ori.

Rămâne surprinzător faptul că cineva ar abandona o mașină de o asemenea valoare, chiar și grav avariată. Poliția germană așteaptă în continuare informații pentru a-l găsi pe șofer.