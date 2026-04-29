Mister spulberat. Dacia explică de ce a ales să producă modelul Striker în Turcia și nu la Mioveni: „Nu e o decizie împotriva României”. Oficialii Renault vorbesc însă despre o „direcție îngrijorătoare”

Reprezentanții Renault spun că România va continua să fie un pilon important pentru Dacia și au oferit explicații pe tema noului model al mărcii, care va fi produs în Turcia, scrie site-ul Economica. Totuși, oficialii companiei vorbesc de semne îngrijorătoare în privința uzinei de la Mioveni

„România este importantă pentru Dacia și va rămâne un pilon important. … atunci când am luat decizia ca Striker să fie asamblat în Turcia, uzina din Pitești funcționa aproape de capacitatea maximă. Deci nu este o decizie împotriva României, ci una care are legătură cu competitivitatea și cu utilizarea corectă a tuturor capacităților de producție ale grupului”, a declarat Katrin Adt, directorul executiv al mărcii Dacia pentru Economica.

Un crossover sub 25.000 de euro

Noul model al mărcii Dacia, crossover-ul Striker, va fi prezentat pe larg în luna iunie, urmând să fie lansat „în a doua parte a anului”. Mașina va avea și versiune full-hybrid, dar și GPL, iar prețul de pornire va fi de sub 25.000 de euro. Striker este caracterizat de Dacia ca fiind „un crossover cu motorizări multi‑energie, care combină dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV”, după cum a scris și Hotnews în martie.

Productivitatea și eficiența au rămas puțin în urmă

Totuși, uzina de la Mioveni are o problemă semnalată de reprezentanții companiei.

Potrivit lui Thierry Charvet – Chief Industry, Quality, Supply Chain Officer, la Mioveni „productivitatea și eficiența au rămas puțin în urmă”. „Privind strict productivitatea, Mioveni este puțin în urmă, dar nu asta este problema din România. Acolo miza e creșterea costului de bază. În ultimii cinci ani este cea mai mare. Costul de bază, practic, s-a dublat. Salariile mai mari și costul energiei au influențat mult, desigur. Asta poate deveni o problemă. În prezent uzina este totuși foarte competitivă, dar direcția, din acest punct de vedere, este îngrijorătoare”, a subliniat acesta pentru Economica.