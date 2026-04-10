Mister vechi de 300 de milioane de ani, rezolvat. „Cea mai bătrână caracatiță” din lume este, de fapt, cu totul altceva

Povestea unui fosile vechi de 300 de milioane de ani a fost rescrisă după ce oamenii de știință au descoperit că aceasta nu aparține, de fapt, celei mai vechi caracatițe din lume, așa cum se credea anterior, relatează CNN.

De fapt, fosila aparține unui animal înrudit cu nautilul modern, care are tentacule și o cochilie externă, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista de specialitate Proceedings of the Royal Society B.

„Practic, am folosit o gamă largă de noi tehnici analitice pentru a descoperi caracteristici anatomice ascunse în rocă. Și am reușit să stabilim că nu este o caracatiță, ci, de fapt, un nautiloid foarte descompus, o rudă a nautililor moderni”, a declarat joi pentru CNN autorul principal al studiului, Thomas Clements, lector în zoologia nevertebratelor la University of Reading, Anglia.

Fosila, numită Pohlsepia mazonensis, a fost descoperită la situl Mazon Creek, la sud de Chicago, statul american Illinois.

Paleontologii au fost mult timp nedumeriți de fosilă, deoarece este mult mai veche decât următoarea cea mai veche caracatiță cunoscută, care datează de aproximativ 90 de milioane de ani.

Clements a explicat că animalul intrase în descompunere timp de câteva săptămâni înainte de a fi îngropat, dând fosilei sale un aspect asemănător unei caracatițe, ceea ce i-a determinat pe mulți oameni de știință să concluzioneze că ele, caracatițele, au existat cu mai devreme decât se credea anterior.

Cu toate acestea, alți cercetători au pus la îndoială această concluzie, deoarece anumite caracteristici, cum ar fi lungimea și forma brațelor, nu corespundeau cu ceea ce s-ar fi așteptat, a spus Clements.

Drept urmare, el a decis să reexamineze fosila folosind noi tehnici științifice care nu erau disponibile când a fost publicată prima analiză a acesteia, în anul 2000.