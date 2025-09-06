Mister vechi de un secol: Tabloul „The Guitar Player” al lui Vermeer expus alături de o replică

Johannes Vermeer, cu doar 37 de tablouri atribuite cu certitudine lui, rămâne unul dintre pictorii cel mai dificil de descifrat din istoria artei. Posibilitatea tentantă de a crește acest număr, chiar și cu o singură pictură, a stârnit de mult timp dezbateri în jurul unei picturi deosebit de misterioase, reprezentând o fată care cântă la chitară, expusă la Muzeul de Artă din Philadelphia (PMA). Aceasta este o replică aproape exactă a picturii lui Vermeer, „The Guitar Player” (1672), ridicând întrebarea dacă ar fi putut fi pictată, de asemenea, de maestrul olandez. O nouă expoziție din Londra invită publicul să decidă.

Pentru prima dată în peste 300 de ani, cele două tablouri sunt expuse unul lângă altul la Kenwood House, grație unui împrumut istoric de la PMA. Expoziția „Double Vision: Vermeer at Kenwood” este deschisă până la 11 ianuarie 2026, marcând 350 de ani de la moartea lui Vermeer.

Citiți mai mult pe Curatorial.ro.