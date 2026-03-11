Misterioasa dispariție a lui Mojtaba Khamenei. Ce cred serviciile secrete israeliene

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost ușor rănit în bombardamentele israeliano-americane și de aceea nu a mai fost văzut în public de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, conform unei evaluări făcute de serviciile secrete israeliene, a declarat un înalt oficial israelian pentru Reuters.

Gărzile Revoluționare Iraniene au impus alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem, considerându-l o versiune mai maleabilă a tatălui său, care ar susține politicile lor dure.

Alegerea lui Khamenei ar putea duce la o poziție mai agresivă în străinătate și la o represiune internă mai severă, au declarat trei surse iraniene de rang înalt, un fost oficial reformist și o altă persoană din interior.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat săptămâna trecută că orice lider numit de actuala conducere iraniană ar fi „o țintă clară pentru eliminare”.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Deși televiziunea de stat continuă să difuzeze materiale elogioase despre noul lider, fiul lui Ali Khamenei, ucis în atacurile SUA-Israel, nu a emis până acum niciun mesaj public și nici nu există imagini recente cu acesta.