Transportatorii români au început să alimenteze cu carburanți în țările vecine, unde este mai ieftin / Reacția industriei și solicitările către guvern

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului motorinei asupra transportului rutier și asupra economiei, în general. Reprezentanții transportatorilor propun, printre altele, reducerea cu 40% a accizei la motorină, care s-ar traduce într-o scădere a prețului la pompă de 1,35 lei pe litru.

Motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creștere de 25% a prețului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%. În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalități competitive, această presiune poate afecta stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea transportatorilor români pe piața europeană, spun transportatorii.

UNTRR cere reducerea accizei la motorină la nivelul minim european sau, alternativ, extinderea după finalul lunii martie 2026 până la finalul anului și majorarea schemei de rambursare a accizei pentru transportatori de la 65 bani la 1,12 lei/litru.

Ce propun companiile de transport

Reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro / 1000 litri la nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, măsură care ar putea reduce prețul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză și 0,23 lei din TVA). În lipsa reducerii accizei, UNTRR solicită extinderea schemei de rambursare a accizei cel puțin până la finalul anului și majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, UNTRR propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenționarea cu 0,5 lei/litru, în funcție de evoluția prețului carburanților.

Potrivit UNTRR, prețul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 €/litru în România, 0,81 €/litru în Ungaria și Croația, Franța și 0,89 €/litru în Germania, ceea ce indica că diferențele de preț la pompă erau generate în principal de nivelul accizelor și al TVA, ultimele zece zile au avut evoluții extrem de diferite în statele membre UE, cu creșteri de cca 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franța, Germania, Olanda și de până la 48% în Spania, în timp ce în Croația și Slovenia creșterile au fost sub 2%, situația fiind extrem de volatilă.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro / 1000 litri, semnificativ peste nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri. În același timp, alte state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creșterii rapide a prețurilor la carburant.

De exemplu, în Portugalia Guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia Ministerul Economiei analizează de câteva zile posibilitatea activării mecanismului de „acciză mobilă”, un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a reduce accizele aplicate benzinei și motorinei.

Transportatorii români alimentează în țările vecine

Mai mult, diferențele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României.

„Guvernul nu poate obține predictibilitate dacă nu oferă predictibilitate. În lipsa acesteia, piața reacționează prin scenarii pesimiste și prin mutarea alimentării în alte state”, spun responsabilii UNTRR.

Aceștia spun că, în contextul actual, companiile de transport riscă să nu-și mai poată acoperi costurile de funcționare, situație care duce la scumpirea mărfurilor transportate.

În România, la un consum anual 8,6 miliarde de litri de motorină, statul obține, la o acciză pe motorină de 2804,29 lei/1000 litri, încasări de 24 miliarde de lei, în timp ce pentru cele 2 miliarde de litri de benzină, la 3059,9 lei/1000 litri, statul are încasări de cca 6 miliarde de lei.