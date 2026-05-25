Mitropolit rus decorat de Putin, reținut în Cehia după ce au fost găsite recipiente cu o substanță albă în mașina sa

Mitropolitul Ilarion a fost reținut de poliția cehă pentru o presupusă deținere de substanțe ilegale, conform unui comunicat postat luni pe canalul său de Telegram, a scris The Kyiv Independent.

Mașina în care se afla clericul, al cărui nume secular este Grigori Alfeiev și care a condus departamentul de relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse în perioada 2009-2022, a fost oprită duminică de polițiștii cehi, după ce a plecat de la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Karlovy Vary, oraș din vestul Cehiei.

În timpul percheziției, „în portbagaj au fost găsite patru recipiente mici cu o substanță albă”, potrivit canalului de Telegram.

Poliția cehă a precizat că acțiunea a avut la bază un pont anonim privind un posibil transport de droguri, fără a menționa, însă, identitatea persoanelor implicate, a relatat Novinky.cz.

Autoritățile au confirmat reținerea a două persoane, însă deocamdată nu au fost formulate acuzații formale. Compoziția și originea substanței urmează să fie stabilite după evaluarea unui expert.

Reacția preotului rus

Mitropolitul Ilarion, care în 2021 a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul „Aleksandr Nevski”, conform site-ului Bisericii Ortodoxe Ruse, a negat orice fel de legătură cu recipientele, notează Reuters.

El a cerut o investigație independentă și a acuzat poliția cehă că nu a urmat procedurile corecte în timpul percheziției.

„Mitropolitul Ilarion neagă categoric orice implicare în deținerea ilegală de substanțe interzise și consideră incidentul o provocare”, potrivit canalului său de Telegram.

În mesaj mai este menționat că poliția nu i-a spus de ce a fost oprită mașina și nu i-a permis să asiste la percheziție.

Totodată, comunicatul susține că incidentul a fost precedat de o îndelungată perioadă de presiuni asupra lui Ilarion și a comunității ortodoxe pe care o slujește în orașul ceh Karlovy Vary, inclusiv amenințări anonime și uneori violente.