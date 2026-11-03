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Președintele Donald Trump asistă la discursul secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr Foto: SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
Opinii /

Miza alegerilor din SUA e și în politicile alimentare. Cum poate schimba votul de marți filosofia MAHA

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Nu se aștepta nimeni, când a fost numit Robert F. Kennedy Jr. să conducă Ministerul Sănătății american (HHS), să nu atace politicile federale legate de vaccinare, pe care le contestase ca avocat în instanță. Dar nimeni nu se aștepta să dea peste cap ghidurile alimentare și să ignore știința din spatele celor existente. Și lucrul acesta e mai relevant pentru restul lumii, inclusiv România, decât ai crede.

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