Miza vizitei fără precedent a lui Zelenski în Serbia, partenerul de cursă lungă al Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri în Serbia pentru prima sa vizită în țara balcanică, un aliat tradițional al Moscovei, în care se preconizează că se va concentra pe cooperarea economică și pe eforturile ambelor țări de a obține aderarea la Uniunea Europeană, scrie Reuters.

Aceasta este prima sa vizită oficială în Serbia de la preluarea mandatului de președinte în anul 2019.

Deplasarea lui Zelenski, care și-a intensificat călătoriile în străinătate, a coincis cu o serie de bombardamente intense ale rușilor asupra Kievului și a regiunii omonime, atacuri soldate cu cel puțin trei morți și șapte răniți.

După sosirea la Belgrad vineri seara, șeful statului ucrainean a luat cina împreună cu omologul său, Aleksandar Vucic, cu care urmează să aibă discuții sâmbătă la palatul prezidențial, urmate de o declarație de presă, notează AFP.

„Vom discuta despre consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, despre relațiile cu Uniunea Europeană, despre alte domenii care pot aduce beneficii națiunilor noastre, precum și despre chestiuni de securitate”, a declarat Zelenski.

Ce spune Vucic

Președintele sârb a indicat pe rețelele de socializare că are „convingerea că această vizită va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre Serbia și Ucraina, precum și la consolidarea cooperării în domeniile de interes comun”.

Vucic a declarat joi că discuțiile lor se vor referi și la cooperarea în domeniul energetic. Serbia rămâne foarte dependentă de Rusia în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei.

Prședeintele Serbiei s-a întâlnit cu omologul său rus în mai 2025 la Moscova, în marja celebrărilor victoriei asupra Germaniei naziste, apoi din nou la Beijing, în septembrie.

În același timp, s-a deplasat în Ucraina în iunie 2025 pentru un summit regional la Odesa și s-a întors la Kiev în luna iulie a anului trecut. De asemenea, el a lăudat adesea în trecut poziția Ucrainei, care nu a recunoscut independența Kosovo, proclamată în 2008 de fosta provincie sârbă.

Care este obiectivul lui Zelenski

Un înalt oficial ucrainean a declarat joi pentru AFP, sub condiția anonimatului, că obiectivul Kievului era de a „desprinde sârbii din tabăra Rusiei” și că această vizită a lui Zelenski era o „palmă pentru ruși”.

Deși președintele ucrainean a menționat discuții privind „chestiuni de securitate”, acest subiect este unul foarte delicat.

Serviciile de informații externe ruse (SVR) au acuzat, în mai 2025, companiile sârbe producătoare de armament că vând muniție Ucrainei, prin țări terțe, „în ciuda «neutralității» oficiale a Belgradului”.

Aleksandar Vucic promisese atunci că va ordona ca contractele să nu fie executate „atunci când există suspiciuni cu privire la destinatarul final”, asigurând apoi că Serbia a oprit toate exporturile de arme, muniție și echipament militar.

Cu toate acestea, Kievul se confruntă cu o criză acută de muniție la mai bine de patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în ciuda atacurilor care se intensifică de ambele părți ale unei linii de front aproape imobile, provocând un număr tot mai mare de victime civile.

Kievul vrea rachete Patriot

Miercuri, cel puțin 17 persoane au fost ucise în atacurile nocturne rusești asupra Kievului. Din lipsă de interceptoare, apărarea antiaeriană ucraineană nu a reușit să doboare nicio rachetă.

La sfârșitul lunii iulie, Zelenski s-a deplasat la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, în încercarea de a obține rachete Patriot, singurele capabile să doboare cele mai performante rachete rusești.

Potrivit Financial Times, președintele american a respins această cerere din cauza penuriei de rachete Patriot din stocurile americane, care persistă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie.

Trump, care a adoptat recent un ton mai binevoitor față de Zelenski, a aprobat totuși recent noi sancțiuni împotriva Moscovei, blocate mult timp de Casa Albă și votate vineri seara de Senat.

Aceste măsuri vizează în special sectorul petrolului, inclusiv prin impunerea de taxe vamale asupra țărilor care le importă, precum China și India.