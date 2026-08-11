Moartea regelui Charles a fost anunțată din greșeală în Marea Britanie din cauza „curiozității” unui angajat

Un post de radio din Marea Britanie care a anunțat din greșeală moartea regelui Charles mai devreme în cursul acestui an a încălcat standardele de radiodifuziune, a declarat Ofcom, autoritatea de reglementare a sectorului media. Aceasta a explicat și cum s-a ajuns la anunțul nefondat, arată revista People.

Pe 19 mai, Radio Caroline a difuzat trei declarații preînregistrate în care se afirma că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a murit. Acestea au fost difuzate în timpul unei emisiuni muzicale, care și-a întrerupt programul obișnuit.

În cea de-a treia declarație, postul de radio a spus că „presa de știri” a confirmat că Regele Charles a murit. Apoi a fost intonat imnul național, înainte ca una dintre declarații să fie difuzată din nou. Potrivit raportului Ofcom, a urmat apoi o perioadă de aproximativ 16 minute de tăcere.

După aceste momente de tăcere, programul obișnuit a fost reluat. Prezentatorul și-a cerut scuze ascultătorilor la aproximativ 30 de minute după difuzarea declarațiilor, confirmând că regele Charles nu era mort.

„Tocmai am fost informat că am difuzat din greșeală niște informații ceva mai devreme. Eu nu le-am auzit personal, dar sunt incorecte. Este o problemă tehnică și, bineînțeles, ne cerem scuze”, a spus prezentatorul.

Un angajat a dat peste fișierele audio care anunțau moartea regelui Charles

Ofcom a explicat acum, după finalizarea investigației, că un angajat efectua lucrări de mentenanță la un computer din studio și a găsit cele trei fișiere pregătite pentru cazul morții Regelui Charles. Prezentatorul emisiunii muzicale lucra de la distanță și nu era prezent în studio.

Radio Caroline „a explicat că aceste fișiere sunt însoțite de «un set de instrucțiuni stricte pentru prezentatori și manageri», care trebuie urmate înainte ca acestea să fie difuzate, însă, din curiozitate, angajatul a redat fișierele, ceea ce a oprit transmisia din locația de la distanță a prezentatorului și a făcut ca fișierele să fie difuzate în direct”, se arată în buletinul informativ publicat de Ofcom luni.

După ce angajatul și-a dat seama ce se întâmplase, a oprit difuzarea fișierelor și a părăsit biroul. Prezentatorul emisiunii, care se afla într-un apel, nu și-a dat seama că acestea fuseseră difuzate din greșeală. După ce prezentatorul a realizat că era transmis un program incorect, a contactat un inginer al postului, care știa deja ce se întâmplase și investiga incidentul. Ulterior, aceștia au revenit la programul obișnuit.

Scuze din partea postului de radio

Radio Caroline a transmis autorității de reglementare că „a tratat situația cu maximă seriozitate și că, în cele 30 de minute care au precedat scuzele, s-au desfășurat numeroase acțiuni”, iar angajații postului au intervenit „de îndată ce au putut”.

Angajatul care a redat fișierele incorecte a fost „mustrat” și, ulterior, „și-a cerut scuze”, a declarat postul pentru Ofcom, adăugând că fișierele sunt acum păstrate pe un hard disk extern.

Prezentatorilor și angajaților li s-a „reamintit, de asemenea, care sunt procedurile relevante”, a mai declarat postul pentru Ofcom.