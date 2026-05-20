Regele Charles era în Irlanda de Nord, când s-a transmis că a murit. Anunțul unui post de radio

Un post radiofonic local din sud-estul Angliei a prezentat miercuri scuze publice regelui Charles al III-lea și ascultătorilor postului, după ce a anunțat din greșeală moartea suveranului britanic, invocând o defecțiune informatică, informează AFP.

„Procedura «Monarch» – pe care toate radiourile britanice o țin pregătită, sperând în același timp să nu fie nevoite niciodată să recurgă la ea – a fost declanșată din greșeală marți după-amiază, anunțând în mod eronat decesul Majestății Sale Regele”, a scris pe Facebook directorul de la Radio Caroline, Peter Moore.

El a menționat „o eroare informatică survenită în studioul principal”.

Emisiunea de marți după-amiază nu este disponibilă pentru a fi ascultată în reluare pe site-ul acestui post radiofonic din Essex, un comitat din sud-estul Angliei, notează Agerpres.

Radio Caroline „a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al Majestății Sale Regina (Elisabeta a II-a, decedată în septembrie 2022, n.r.) și, de atunci, pe cel al regelui, iar noi sperăm că vom putea să continuăm să facem acest lucru timp de mulți ani de acum înainte”, a adăugat directorul postului radiofonic.

După ce și-au dat seama de eroare, reprezentanții postului, care a fost înființat în 1964, au prezentat scuze publice în direct, apoi pe rețelele de socializare, regelui și ascultătorilor „pentru neplăcerile cauzate”.

Regele Charles al III-lea se afla într-o vizită în Irlanda de Nord marți după-amiază în momentul în care Radio Caroline a anunțat din greșeală decesul său.

Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, continuă să urmeze un tratament pentru cancer, al cărui diagnostic l-a dezvăluit în februarie 2024.