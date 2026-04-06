Mobilizare a rezerviștilor în 5 județe și în București pe parcursul anului. Unde se va desfășura primul exercițiu al MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe parcursul anului 2026, se vor desfășura mai multe exerciții de mobilizare a rezerviștilor pentru a testa pregătirea populației pentru apărare. Primul exercițiu se va desfășura în perioada 11-15 mai, în județele Alba și Hunedoara.

Exercițiul este organizat în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu.

„Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba”, se spune în comunicatul MApN.

Exerciții similare au mai avut loc în județul Alba în anul 2016 și în județul Hunedoara în anul 2018.

Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare a rezerviștilor pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul MAI, iar activitățile de evaluare a autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

În anul 2026 sunt planificate încă două exerciții MOBEX: al doilea va avea loc în septembrie, fiind vizate județele Neamț, Suceava șiBotoșani, iar următorul în octombrie când vor fi mobilizați rezerviști din București și Ilfov

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, precizează sursa citată.

Precedentul exercițiu MOBEX a avut loc în octombrie 2025, care a inclus rezerviști din București și din județul Ilfov.