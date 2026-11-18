Antena 3 a difuzat marți seară imagini din casa lui Călin Georgescu făcute de procurori în timpul perchezițiilor care au avut loc la locuința familiei fostului candidat la alegerile prezidențiale în cadrul anchetei privind înșelăciunea de 1,1 milioane de euro.

Imaginile au fost prezentate în cadrul emisiunii Decisiv Prime Time de realizatoarea Cătălina Porumbel.

Fotografiile arătau curtea, intrarea în casă și încăperi ale locuinței. Televiziunea a prezentat şi pagini din documentaţia întocmită în timpul percheziţiilor în dosarul de înșelăciune în care este judecat Georgescu, în care apar fotografii numerotate ale proprietăţii, notează Pagina de Media.

În timp ce pe post rulau imaginile, pe burtieră erau scrise titluri precum: „IMAGINI ÎN PREMIERĂ! CE S-A ÎNTAMPLAT ÎN CASA LUI GEORGESCU LA PERCHEZIȚII”, „DEMERS JURNALISTIC MAJOR! CE S-A ÎNTÂMPLAT 9 ORE ÎN CASA LUI GEORGESCU”, „ANTENA 3 CNN PROTEJEAZĂ DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ. NU DIFUZĂM TOATE IMAGINILE”.

Conform Pagina de Media, titlul privind protejarea vieții private a fost pus după ce Porumbel a început să arate fotografiile iar susținătorii lui Georgescu începuseră să critice demersul Antena 3.

Narcisa Iorga, fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a denunțat într-un mesaj publicat pe Facebook, că postul de televiziune fondat de Dan Voiculescu a încălcat dreptul la imagine şi la viaţă privată prin difuzarea imaginilor prezentate de Porumbel.

„Ceea ce a prezentat ea nu are nicio legatură cu interesul public justificat, care ar permite difuzarea imaginilor dintr-un spațiu privat. Interioarele casei, niște telefoane și niste medii electronice de stocare nu reprezintă nicio dovadă care să justifice încalcarea dreptului la viață privata, printr-un interes public cum ar fi dovedirea unei fapte penale. Așezarea laptopului pe birou sau faptul că pe perete, la percheziții, sunt nu știu ce tablouri, în loc de nu știu ce lumânări, care erau așezate cand proprietarul își realiza videoclipurile, nu reprezintă un interes public justificat, pentru dovedirea unei infracțiuni”, a scris Iorga.

Mobilizare pentru sesizarea autorităților

Difuzarea imaginilor i-a determina pe susținătorii lui Călin Georgescu să facă un apel la o mobilizare pentru a sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru încălcarea dreptului la viaţă privată şi a demnităţii umane.

„Nu este suficient să afişezi un mesaj despre respectarea vieţii private în timp ce prezinţi publicului imagini din interiorul unei locuinţe private!”, se arată în mesajul de mobilizare.

Cei care vor să reclame postul, sunt îndemnați să folosească site-ul CAN, unde să indice emisiunea de la Antena 3. De asemenea, le este pus la dispoziție și un model de sesizare.

De asemenea, pe rețelele de socializare circulă un model standard de sesizare al Consiliului Superior al Magistraturii „ privind necesitatea verificării modului în care fotografii și documente provenind aparent dintr-un dosar penal au ajuns să fie difuzate public de postul Antena 3 CNN”.