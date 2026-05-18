Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a. Ce exerciții au elevii la Limba română și Matematică

Pentru a nu face greșeli gramaticale la Evaluarea Națională, acum, pe ultima sută de metri, e util să învățați regulile pricipale folosind exemple. FOTO: Shutterstock

Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a. Elevii vor susține, în 19 și 20 mai, probe la Limba română și Matematică și Științe ale naturii. În modelele publicate apar exerciții de înțelegere a textului, gramatică, calcule matematice, fracții, probleme și cerințe din Științe ale naturii.

Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a începe marți, 19 mai, cu proba la Limbă și comunicare, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Elevii vor susține, miercuri, 20 mai, proba la Matematică și Științe ale naturii.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională clasa a IV-a 2026 au fost publicate pe platforma Ministerului Educației cu aproximativ o lună înainte de începerea testărilor din luna mai.

Modele de subiecte la Română la Evaluarea Națională clasa a IV-a

La proba de Limbă și comunicare – Limba română, modelul de subiect pornește de la un text suport intitulat „Darul lui Mihai”, adaptare după o povestire de Zenobia Niculiță.

Pornind de la text, copiii trebuie să răspundă la întrebări de înțelegere și să rezolve exerciții de vocabular și redactare. Unele cerințe sunt simple, de identificare a personajelor sau a întâmplărilor, iar altele urmăresc felul în care elevii își formulează ideile.

De exemplu, elevii trebuie să identifice personajul principal, să ordoneze întâmplările din text și să asocieze replicile cu personajele potrivite.

La finalul testului, elevii au de redactat un text de 6-8 enunțuri pornind de la ideea „Este mai bine să dăruiești, decât să primești”.

Modele de subiecte la Matematică și Științe ale naturii la Evaluarea Națională clasa a IV-a

Modelul de subiect la Matematică și Științe ale naturii are ca temă „istoria banilor” și combină exerciții de matematică cu întrebări din științe.

Elevii trebuie să rezolve exerciții cu numere naturale, ordonări, rotunjiri și calcule matematice, dar și probleme care folosesc exemple din viața de zi cu zi, precum bancnote, monede sau carduri bancare.

În test apar și exerciții cu fracții, unități de măsură și geometrie. Una dintre cerințe le cere elevilor să calculeze perimetrul unui card bancar, iar alta să identifice reprezentarea corectă a unei fracții.

Partea de Științe ale naturii include întrebări despre plante, materiale și condițiile în care apare mucegaiul.

Calendar Evaluarea Națională 2026 la clasa a IV-a

Potrivit calendarului oficial:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare;

– Limbă și comunicare; 20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

– Matematică și Științe ale naturii; 21 mai 2026 – Limba maternă.

Fiecare probă durează 60 de minute.

Cum se comunică rezultatele

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a IV-a nu sunt afișate public și nu se trec automat în catalog. Acestea sunt incluse în portofoliul educațional al elevului și pot fi transformate în calificative doar la cererea părinților.