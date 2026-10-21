Modelul australian Sahara Ray, fiica legendarului Tony Ray, a murit la 34 de ani

Modelul australian și creatoarea de costume de baie Sahara Ray a murit la vârsta de 34 de ani, anunță Euronews. Familia sa a declarat într-un comunicat transmis site-ului american TMZ că aceasta a murit duminică seara, la spital, înconjurată de cei dragi.

Cauza morții sale nu a fost făcută publică de către familie.

Însă Ray a relatat în 2024 lupta sa cu sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică rară care a lăsat-o parțial paralizată și incapabilă să meargă, în urma unui grav accident de mașină în care a fost implicat un șofer despre care se presupune că se afla sub influența alcoolului.

„Sunt copleșită de tot ceea ce mi se întâmplă”, a spus ea într-un videoclip publicat pe TikTok, care a fost șters între timp, potrivit postului australian 7News. „Practic, în acest moment, sunt paralizată de la partea superioară a coapselor în jos, până la picioare. Nu pot merge deloc… În principal, mă deplasez într-un scaun cu rotile și am și un cadru de mers”, a relatat Sahara Ray.

Australianca era fiica legendarului surfer Tony Ray și devenise recent mamă, odată cu nașterea fiicei sale, Snow, în ianuarie 2026.

Ultimul mesaj emoționant publicat de Sahara Ray

În 2016, presa mondenă a scris că aceasta ar fi iubita celebrului cântăreț Justin Bieber, după ce ea a publicat o fotografie cu acesta în timp ce se aflau în vacanță în Hawaii, alături de prieteni.

Modelul și creatoarea de costume de baie a folosit „Everything Hallelujah”, una dintre melodiile lui Bieber, pentru mesajul prin care a anunțat pe Instagram venirea pe lume a fiicei sale la începutul anului.

„Baby Snow, hallelujah”, a scris Ray în descrierea videoclipului emoționant, în care proaspăta mamă își ține nou-născuta în brațe, o îmbrățișează cu tandrețe și le-o prezintă urmăritorilor săi de pe rețelele sociale.

Ultimul mesaj publicat de Ray pe Instagram, în data de 19 iulie, a fost un omagiu adus fiicei sale, pe care a descris-o drept „întreagul meu suflet”.

Modelul a crescut în SUA alături de tatăl ei, o legendă a surfing-ului

Născută în Australia, Ray a crescut în principal în SUA și obișnuia să își petreacă iernile în Hawaii, alături de tatăl său, după cum a povestit într-un interviu acordat revistei GQ.

În 1992, la un an după nașterea Saharei, Tony Ray ocupa locul 11 în clasamentul mondial al surferilor.

„Obișnuiam să călătoresc peste tot în lume cu el, în timp ce participa la competițiile Pipe Masters și la concursurile de surf pe valuri uriașe”, a povestit ea.