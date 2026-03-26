„Modelul COVID”. Asia se pregătește pentru cele mai pesimiste scenarii ale unei crize energetice, pe fondul războiului din Iran

Penuria de combustibil se resimte deja acut în toată Asia, unde programul de lucru a fost redus, iluminatul stradal a fost oprit, iar benzinăriile au fost nevoite să se închidă, scrie Bloomberg.

Guvernele din Asia se pregătesc pentru cele mai pesimiste scenarii energetice, care ar putea include o întrerupere prelungită a aprovizionării, în contextul războiului din Iran, care a dus la blocarea strâmtorii Ormuz.

Coreea de Sud a trecut miercuri în regim de criză, înființând un grup economic de lucru de urgență pentru a se pregăti pentru astfel de scenarii. Oficialii din Filipine au declarat stare de urgență națională, invocând un „pericol iminent de epuizare critică a rezervelor energetice”.

Japonia își revizuiește întregul lanț de aprovizionare cu produse petroliere, pe măsură ce probabilitatea apariției unor penurii și a unor efecte în lanț asupra economiei crește, în timp ce prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a avertizat că războiul ar putea cauza provocări fără precedent pentru țară, scrie Bloomberg.

Cum se manifesta criza

Aproximativ un sfert din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare și o serie de alte mărfuri trec prin strâmtoarea Ormuz, o mare parte din acestea având ca destinație Asia. Iranul a închis-o efectiv pentru toate navele, cu excepția celor aprobate.

Îngrijorarea din Asia contrastează cu optimismul prudent de pe piețele financiare, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, caută să inițieze discuții cu Iranul pentru a pune capăt războiului.

Miercuri, acțiunile au înregistrat o creștere, iar prețul petrolului a scăzut. Acest lucru nu a contribuit însă prea mult la calmarea îngrijorărilor din Asia, unde multe țări își procură cea mai mare parte a petrolului din Orientul Mijlociu, iar rezervele încep să se epuizeze.

În Pakistan, oamenilor li s-a cerut chiar să rămână acasă și să urmărească meciurile de cricket la televizor pentru a economisi combustibil. De asemenea, țara intenționează să impună cote de combustibil pentru vehicule, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

În unele părți din Bangladesh, șoferii așteaptă ore întregi pentru a alimenta, cozile întinzându-se pe o distanță de până la un kilometru. Autoritățile au oprit producția la majoritatea fabricilor de îngrășăminte și caută urgent împrumuturi în valoare de 2 miliarde de dolari pentru a asigura suficientă energie pentru a satisface cererea crescută din timpul verii.

Revenire la protecționism

Graba de a asigura aprovizionarea cu petrol și alte mărfuri cheie a declanșat o revenire la protecționism.

China a restricționat livrările de îngrășăminte către exterior, în timp ce Indonezia a anunțat că va introduce o taxă la export pentru cărbune și nichel.

Vietnamul acordă prioritate rafinăriilor interne pentru țițeiul său.

Astfel de măsuri, scrie Bloomberg, pot avea efecte contrare. Un studiu al Băncii Mondiale privind penuria alimentară de la mijlocul anilor 2000 a arătat că o mare parte din creșterea prețurilor globale la produse precum orezul și grâul s-a datorat barierelor comerciale ridicate pentru a păstra recoltele destinate propriilor populații.

Unele țări apelează la furnizori pe care îi evitau anterior. Rafinăriile indiene au cumpărat aproximativ 60 de milioane de barili de petrol rusesc, cu livrare luna viitoare, după ce, la începutul acestui an, își reduseseră drastic achizițiile sub presiunea Statelor Unite, a relatat miercuri Bloomberg.

Prețurile au crescut și ele.

Criza energetică a schimbat și calculele geopolitice, Manila fiind dispusă să colaboreze cu Beijingul în ceea ce privește explorările de petrol și gaze într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud.

Modelul Covid

Prim-ministrul Indiei, Modi, a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru situația actuală la fel cum a făcut-o în timpul pandemiei de coronavirus de acum cinci ani.

Deși o penurie severă nu reprezintă scenariul de bază, Barclays Plc a avertizat mercuri într-un raport că impactul negativ asupra activității economice ar fi „copleșitor” dacă s-ar materializa.

„În funcție de gravitate, guvernele din Asia emergentă ar putea să se inspire din politicile din perioada pandemiei și chiar să impună restricții de nivel de lockdown asupra activității economice”, au scris economiștii de la Barclays.

„Oamenilor li s-ar putea spune să rămână acasă și întregi industrii ar putea fi închise, de exemplu”, a spus raportul.