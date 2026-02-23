Modificări decise în coaliție în privinţa taxelor şi impozitelor locale

Reducerile la impozitele și taxele locale, majorate semnificativ de la 1 ianuarie 2026, vor fi reintroduse de guvern pentru locuințele mai vechi de 50 de ani. De asemenea, va exista o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”. Deciziile au fost luate luni de liderii Coaliției de guvernare.

Guvernul a anunțat că liderii Coaliției au convenit în ședința de luni introducerea unor reduceri a impozitelor pentru casele vechi, astfel:

a) Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%

b) Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%.

Va exista și o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru „persoanele cu handicap grav și accentuat”.

„Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice”, a anunțat Guvernul.

Totodată, Ministerul Finanțelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi făcute regularizările pentru cei care au plătit deja.

Conform legii, încadrările pentru gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.

De reducerile la impozite vor beneficia doar persoanele cu handicap accentuat şi grav.

Conform datelor Ministerului Muncii, la 31 martie 2025 în România erau înregistrate 966.637 de persoane cu dizabilități. Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 43,59% din total, al celor cu handicap accentuat 44,49%, iar al celor cu handicap mediu şi uşor 11,92%.