Modificări importante la concediile medicale, începând de astăzi. Ce se schimbă pentru pacienți

Cinci categorii de angajați vor fi plătiți și pentru prima zi de concediu medical. Excepțiile adoptate de Parlament la finalul lunii aprilie se aplică începând de astăzi, 1 iunie, potrivit datelor transmise de reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea HotNews. În plus, există o modificare importantă și pentru categoriile care nu au fost exceptate de la neplata primei zile.

Măsura vine după valul de critici în fața modificărilor făcute de Guvern, pentru a reduce „concediile fictive”, după cum declarase în decembrie 2025, ministrul de atunci al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ultima statistică privind zilele de concediu este valabilă pentru anul 2024: atunci au fost peste 3,2 milioane de certificate de concediu medical și peste 7,3 milioane de zile de concediu, potrivit datelor făcute publice de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În acel an, cele mai mult zile de concediu – 4.591.905 zile – au fost acordate pentru „persoane ce se adresează serviciilor de sănătate pentru motive legate de reproducție”.

Prima modificare care intră astăzi în vigoare vizează persoanele care au primit nu doar unul, ci câteva certificate de concediu medical acordate succesiv, pentru același episod de boală, fără nicio zi de întrerupere.

În această situație, indemnizația de concediu medical se plătește, de la 1 iunie, prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale succesive emise fără întrerupere pentru același episod de boală.

Spre exemplu, în cazul unei persoane care a suferit o fractură și primește trei certificate de concediu medical a câte două săptămâni fiecare, fără vreo zi de întrerupere, nu va fi plătită o zi de concediu medical.

Până acum, conform regulilor valabile de la 1 februarie, prima zi de concediu medical era neplătită pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, chiar dacă era vorba despre același episod de boală, pentru care au fost acordate mai multe certificate succesiv.

În plus, au fost aprobate cinci categorii cărora li se va plăti prima zi de concediu medical.

Este vorba despre:

pacienții incluși în programele naționale de sănătate (bolnavi cronici);

pacienții internați în spital (în regim de spitalizare de zi sau spitalizare continuă);

persoanele care îngrijesc pacienți cu afecțiuni oncologice;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu de maternitate.

Excepțiile, votate de Parlament după ce s-au blocat în Guvern

Legea care introduce excepțiile la neplata primei zile de concediu medical a fost adoptată de Parlament pe 22 aprilie și promulgată pe 15 mai.

Casa de Asigurări de Sănătate a decis ca modificările să se aplice efectiv din prima zi a lunii următoare datei promulgării – de la 1 iunie, au explicat reprezentanții CNAS, pentru publicul HotNews:

„Având în vedere faptul că în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru risc maternal, pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, majoritatea certificatelor de concediu medical se acordă lunar, pentru perioade de 30/31 de zile calendaristice, cu calcularea corespunzătoare a indemnizațiilor aferente, legea nu putea fi aplicată retroactiv în aceste cazuri, prin urmare s-a stabilit ca dată de aplicare prima zi din luna următoare intrării în vigoare a legii”.

Măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a intrat în vigoare la 1 februarie, după ce fusese adoptată printr-o Ordonanță de Urgență în ultima ședință de Guvern de anul trecut, din 30 decembrie.

ONG-urile care apără drepturile pacienților au făcut presiuni, la începutul anului, pentru introducerea unor excepții măcar pentru bolnavii care ajung cel mai frecvent la medic.

Propuse, în luna martie, de Ministerul Sănătății într-un proiect de Ordonanță de Urgență, excepțiile s-au blocat în lipsa avizelor a trei membri ai Guvernului de atunci – fostul vicepremier Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a scris HotNews la începutul lunii aprilie. Ulterior, ele au fost promovate printr-un proiect de lege în Parlament de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc și de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

ONG-urile care apără drepturile pacienților vorbesc despre „discriminare”

ONG-urile care apără drepturile pacienților vorbesc însă despre excepții care nu rezolvă problema în totalitate și despre „discriminare”.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, a participat, în primele luni ale anului, la negocieri cu autoritățile în cadrul cărora s-a cerut ca o parte dintre pacienți, cei mai vulnerabili și care ajung cel mai des la medic, să fie plătiți pentru prima zi de concediu medical.

Gănescu spune, într-un dialog cu HotNews, că soluția votată de Parlament este „compromisul” pe care reprezentanții pacienților l-au putut obține în acest moment, „până când Curtea Constituțională va judeca, peste 2-3 ani, sesizarea Avocatului Poporului, care a reclamat faptul că neplata primei zile de concediu medical este neconstituțională”.

Cezar Irimia, unul dintre cei mai cunoscuți activiști pentru drepturile pacienților din România, explica recent, într-un dialog cu HotNews, că un bolnav de gripă care merge la consultație la medicul de familie nu va avea plătită nici acum prima zi de concediu medical. El va fi exceptat doar în cazul în care este internat în spital sau are o spitalizare de zi în timpul căreia i se fac analize amănunțite.

Este valabil și în cazul unui accident sau al unei fracturi: doar pacienții internați în spital (în regim de spitalizare continuă sau spitalizare de zi) vor beneficia de plata primei zile de concediu medical. Cei care merg, spre exemplu, în cabinetul unui medic ortoped, în policlinică, și primesc concediu medical vor pierde banii pe o zi, a explicat Cezar Irimia, care este președintele Alianței Pacienților Cronici și al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

În opinia sa, prima zi de concediu medical ar trebui să fie plătită pentru toate categoriile de pacienți, nu doar pentru câteva excepții: „Nu este corectă decizia (legea adoptată în Parlament – n.red) pentru că este discriminatorie față de ceilalți pacienți, care au aceleași drepturi ca și noi, bolnavii cronici. Și care nu sunt incluși la excepții. Fiecare pacient, de orice fel – că este acut, că este cronic – ar trebui să aibă dreptul, prin lege, la concediu medical”.