Scandalul concediilor medicale revine. Nu au fost aprobate nici acum: „S-au bazat că după iureșul de la început lumea uită”

Cinci categorii de români așteaptă de două luni să fie exceptați de la neplata primei zile de concediu medical. Dar promisiunile făcute public la începutul lunii februarie de Ministerul Sănătății și puse pe hârtie într-un proiect de Ordonanță de Urgență sunt în continuare neaprobate.

Potrivit unui document obținut și consultat de HotNews, proiectul s-a blocat la Consiliul Economic și Social, în lipsa avizelor a trei membri ai Guvernului: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

„Mi se pare că se dorește ca lucrurile să rămână așa, ca această zi să rămână neplătită. Senzația mea este că asta s-a dorit”, spune, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, președintele unuia dintre cele mai mari ONG-uri de pacienți și reprezentantul acestora în Consiliul Economic și Social.

La începutul lunii februarie, când a intrat în vigoare măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită, în urma scandalului public și a presiunii ONG-urilor pentru drepturile pacienților, Ministerul Sănătății a venit cu propunerea ca 5 categorii de bolnavi să fie scutite și să li se plătească prima zi a concediului medical.

Cele 5 categorii propuse pentru a fi exceptate:

pacienții internați în spital – spitalizare continuă și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate (boli cronice).

Excepțiile au fost propuse într-un proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională de Ministerul Sănătății pe 6 februarie, dar măsura nu este aprobată, două luni mai târziu.

Proiect întors la Ministerul Sănătății

La jumătatea lunii martie, proiectul de OUG a fost trimis de Ministerul Sănătății la Consiliul Economic și Social (CES), pentru a fi avizat și pentru a putea intra pe agenda Guvernului. Deși consultativ, avizul Consiliului Economic și Social este obligatoriu în procesul de adoptare a actelor normative de către guvern.

Din 6 avize necesare pentru a putea fi luat în discuție de CES, documentul avea, însă, doar 3: pe cel al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, și al ministrului Muncii, Petre Florin Manole.

Semnăturile pentru 3 din 6 avize necesare, în document.

Proiectul de Ordonanță de Urgență ar fi trebuit să fie discutat în ședința CES din 18 martie, explică, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, membru al Consiliului Economic și Social, ales acolo pentru a reprezenta societatea civilă din domeniul sănătății. Radu Gănescu este și președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, unul dintre cele mai mari ONG-uri pentru drepturile pacienților din România.

În așteptarea celor 3 avize care lipseau – al vicepremierului Marian Neacșu, al ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și al ministrului Justiției, Radu Marinescu – CES a decis să amâne proiectul pentru ședința din 25 martie. Cum acestea nu au venit, proiectul de OUG a fost retrimis Ministerului Sănătății, spune Radu Gănescu.

Ce spun oficialii care nu au dat aviz proiectului

Contactat de HotNews, vicepremierul Marian Neacșu a declarat: „Nu a ajuns la mine un astfel de proiect”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că propunerea care ar fi trebuit să reglementeze excepțiile la concediile medicale a ajuns la ministerul pe care îl conduce „doar în copie la care am dat observații. Nu a venit în original, așadar nu se putea da aviz”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a răspuns.

Soluția lui Rogobete: amendamentul unei senatoare care a criticat Guvernul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns întrebărilor HotNews printr-un scurt mesaj, în care spune că există un proiect în Parlament care are același obiect ca proiectul de ordonanță inițiat de minister. Este vorba despre un amendament depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, supraviețuitoare a cancerului, la legea care reglementează acordarea concediilor medicale.

Nicoleta Pauliuc, Foto: AGERPRES

Rogobete a adăugat că proiectul va ajunge în curând în plen.

Întrebat dacă proiectul de ordonanță nu a ajuns deloc la unul dintre colegii săi de guvern de la care era așteptat aviz, iar la celălalt a ajuns „doar o copie”, așa cum afirmă aceștia, ministrul Sănătății nu a mai răspuns.

În februarie, senatoarea Nicoleta Pauliuc a propus plata primei zile de concediu medical pentru pacienții cu afecțiuni cronice, pentru pacienții internați în spital și pentru însoţitorii bolnavilor oncologici. La momentul depunerii amendamentului, Nicoleta Pauliuc a criticat decizia Guvernului de a tăia de la plată prima zi a concediului medical: „Este o linie roșie, pentru că vorbim despre pacienți oncologici și bolnavi cronici, despre oameni care depind de sistemul de sănătate ca să poată trăi decent”.

La începutul lunii martie, amendamentul depus de Nicoleta Pauliuc a trecut de Senat, iar în prezent este în procedură parlamentară la Camera Deputaților.

„Amendamentul pe care l-am introdus a fost votat în Comisia de Sanatate din Camera Deputaților în unanimitate. În prezent se așteaptă raportul final de la Comisia de Muncă, pentru a putea merge la vot în plen”, spune acum senatoarea Pauliuc, într-un dialog cu HotNews.

„Mi se pare că se dorește ca lucrurile să rămână așa”

Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, spune însă că Ordonanța de Urgență ar fi fost o procedură mai rapidă decât un proiect de lege: „La lege trebuie să facă și norme de aplicare și așa mai departe. Presupunând că va fi adoptată”

Radu Gănescu. Inquam Photos / Mălina Norocea

În ceea ce privește proiectul de OUG întors la Ministerul Sănătății din lipsă de avize, Radu Gănescu a spus că, în opinia lui, „se dorește ca lucrurile să rămână așa”: „Senzația mea este că asta s-a dorit. S-au bazat (membrii Guvernului – n.r.) pe faptul că va fi un iureș la început, dar apoi lumea se ia cu alte treburi și uită”.

Radu Gănescu a amintit că au trecut mai bine de trei luni de când neplata primei zile de concediu medical a fost adoptată de guvern și două luni de când măsura a intrat în vigoare, la 1 februarie.

Reprezentanții ONG-urilor de pacienți au avut încă din luna ianuarie întâlniri cu ministrul Sănătății. Li s-a promis, la acea vreme, că bolnavii cronici și alte categorii vulnerabile nu vor fi afectați și că vor fi exceptați înainte ca măsura să intre în vigoare, la 1 februarie. „Dar până la 1 februarie nu s-a întâmplat nimic și a intrat în vigoare. De atunci, ne tot plimbăm. Suntem la începutul lunii aprilie și e tot așa”, spune Radu Gănescu.

„În ansamblu, Guvernul României își dorește ca această zi să rămână neplătită. Nu contează cine e premier, cine e ministru la Sănătate, cine e ministru la altceva. Este părerea mea personală. Statul român mă taxează lună de lună și ar trebui să îmi dea acei bani atunci când am nevoie. Trebuie să îmi oferi niște beneficii, având în vedere că plătesc contribuție lunară”, a adăugat el.

Angajații care pot pierde „între unul și două salarii pe an”

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență.

În primele zile ale lunii februarie, după ce măsura a intrat în vigoare, HotNews scria că ea îi lovește cel mai puternic pe pacienții cu afecțiuni cronice grave, care au nevoie de internări periodice, mulți dintre ei de spitalizare lunară.

Eduard Pletea, pacient care trăiește de 11 ani cu scleroză multiplă, declara atunci, într-un interviu pentru publicul HotNews, că bolnavii cu afecțiuni cronice grave și internări periodice pot pierde, din cauza acestei măsuri, între unul și două salarii pe an.