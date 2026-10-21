Modificări la Evaluarea Națională 2027 pentru absolvenții clasei a VIII-a. Schimbările în privința corectării lucrărilor

Evaluarea Națională 2027 pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura după o nouă metodologie, care schimbă regulile de corectare a lucrărilor, introduce sancțiuni mai severe pentru elevii eliminați pentru fraudă și stabilește noi criterii pentru selectarea profesorilor evaluatori.

La Matematică, diferența acceptată între notele acordate de primii doi corectori va fi de cel mult 0,50 puncte, față de 1 punct la Limba română.

Totodată, profesorii care nu își îndeplinesc atribuțiile în organizarea examenului pot pierde dreptul de a participa în comisiile examenelor naționale pentru o perioadă de până la cinci ani.

Noile reguli sunt prevăzute în metodologia-cadru aprobată prin Ordinul ministrului Educației, publicat în Monitorul Oficial din 20 octombrie 2026.

Examenul de Evaluare Națională 2027 va avea loc în perioada 22–25 iunie. Elevii vor susține probe scrise la Limba și literatura română, Matematică și, după caz, Limba și literatura maternă.

Reguli noi pentru corectarea lucrărilor la Evaluarea Națională 2027

Una dintre principalele schimbări privește modul în care sunt soluționate diferențele dintre notele acordate de profesorii evaluatori. Fiecare lucrare va fi corectată de doi profesori, cărora le va fi repartizată aleatoriu prin platforma de evaluare digitalizată.

La Limba și literatura română și Limba maternă, dacă diferența dintre cele două note este de cel mult un punct, nota finală va fi media aritmetică a acestora, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

La Matematică, pragul este mai mic: diferența dintre cele două note nu poate depăși 0,50 puncte pentru ca media lor să devină nota finală.

Dacă diferența depășește pragul stabilit pentru disciplina respectivă, platforma îi va notifica automat pe cei doi evaluatori, care vor trebui să își verifice din nou punctajele.

În cazul în care diferența se menține, lucrarea va fi repartizată altor doi profesori evaluatori, selectați aleatoriu.

Vor exista astfel patru note. Cele mai mari și cele mai mici vor fi eliminate, iar nota finală va reprezenta media aritmetică a celor două note rămase, cu două zecimale, fără rotunjire.

Metodologia prevede și verificarea punctajelor acordate pentru itemii cu răspuns obiectiv, atunci când cei doi profesori au acordat punctaje diferite.

Corectarea va continua să se facă prin platforma digitalizată, pe baza lucrărilor scanate. Profesorii evaluatori vor desfășura însă activitatea în centrele zonale de evaluare sau în subcomisiile organizate pentru corectare.

Elevii eliminați pentru fraudă nu vor mai putea participa la următoarele probe

O altă schimbare importantă privește sancțiunile aplicate elevilor care sunt prinși copiind sau încearcă să fraudeze examenul.

Potrivit noii metodologii, candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor fi excluși din întregul examen, nu doar de la proba la care a fost constatată abaterea.

Aceștia nu vor primi o notă pentru lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor apărea în lista rezultatelor finale cu mențiunea „eliminat din examen”.

De asemenea, nu li se va calcula media generală la Evaluarea Națională.

În metodologia aplicată în 2025, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primeau nota 1 la lucrarea scrisă.

Noile prevederi stabilesc și ce se întâmplă dacă frauda este descoperită după corectarea lucrării: nota obținută va fi anulată, iar elevul va fi declarat eliminat din examen.

La fel ca în anii anteriori, elevii nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive electronice conectate la internet, manuale, notițe sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

Profesorii care au corectat la simulare, incluși în criteriile de selecție pentru examen

Noua metodologie modifică și prevederile referitoare la selectarea profesorilor care vor corecta lucrările.

Potrivit documentului, „profesorii evaluatori vor fi selectați, de regulă, atât dintre cadrele didactice care fac parte din corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, cât și dintre cei care au participat la simularea Evaluării Naționale” din anul școlar respectiv.

În metodologia din 2025 era menționată doar selectarea, de regulă, din corpul de profesori evaluatori. Participarea la simulare nu devine însă o condiție obligatorie pentru a corecta lucrările la examen, formularea din metodologie fiind „de regulă”.

Școlile trebuie să transmită inspectoratelor școlare, până la 15 aprilie 2027, propunerile de cadre didactice care doresc să participe în comisiile Evaluării Naționale. Componența comisiilor va fi stabilită cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea probelor scrise.

Cel puțin jumătate dintre profesorii asistenți trebuie să aibă competențe digitale

Noua metodologie introduce și o cerință privind pregătirea digitală a profesorilor asistenți.

La stabilirea listelor de asistenți, inspectoratele școlare trebuie să se asigure că „cel puțin 50% dintre aceștia au competențe digitale necesare utilizării platformei informatice”.

Prevederea este legată de procedura de scanare a lucrărilor și de evaluarea digitalizată.

În plus, pentru fiecare centru zonal de evaluare, comisiile județene trebuie să asigure un număr suplimentar de asistenți și profesori evaluatori, cu 10% peste necesarul estimat.

Profesorii pot fi excluși din comisiile examenelor naționale pentru o perioadă de până la cinci ani

Metodologia introduce posibilitatea suspendării dreptului profesorilor de a participa la comisiile examenelor naționale pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani.

Măsura poate fi decisă de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale în cazul cadrelor didactice care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile în organizarea și desfășurarea examenului.

Comisiile județene pot decide, la rândul lor, suspendarea dreptului de participare în comisiile Evaluării Naționale din sesiunile următoare, pentru aceeași perioadă.

Totodată, profesorii care au fost sancționați pentru abateri săvârșite în sesiunile anterioare ale examenelor naționale sau ale simulărilor nu vor fi nominalizați în comisiile examenului.

Sancțiunile aplicate profesorilor pentru abaterile comise în cadrul comisiilor vor fi luate în considerare și la acordarea calificativului anual.

Diferențele mai mari de 1,50 puncte între nota inițială și cea de la contestație vor fi analizate

Metodologia menține prevederea potrivit căreia inspectoratele școlare trebuie să analizeze situațiile în care există diferențe mai mari de 1,50 puncte între nota acordată inițial și cea obținută după contestație sau reevaluare.

Inspectoratele vor stabili cauzele acestor diferențe și eventualele persoane responsabile. În cazurile justificate, poate fi declanșată cercetarea disciplinară.

În ceea ce privește contestațiile, lucrările vor fi redistribuite aleatoriu prin platforma digitalizată.

Dacă diferența dintre nota inițială și cea rezultată în urma contestației depășește un punct, evaluatorii vor fi notificați automat pentru a-și reanaliza punctajele. Dacă diferența se menține, lucrarea va ajunge la alți doi profesori evaluatori.

Nota stabilită în urma contestației este definitivă și poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială.

Calendar Evaluarea Națională 2027. Când au loc probele scrise

7–11 iunie 2027 – Înscrierea la Evaluarea Națională

– Înscrierea la Evaluarea Națională 11 iunie 2027 – Încheierea cursurilor pentru elevii clasei a VIII-a

– Încheierea cursurilor pentru elevii clasei a VIII-a 22 iunie 2027 – Limba și literatura română – probă scrisă

– Limba și literatura română – probă scrisă 24 iunie 2027 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

– Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 iunie 2027 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

– Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 1–2 iulie 2027 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 3–6 iulie 2027 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 7 iulie 2027 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar simulare Evaluare Națională 2027 clasa a VIII-a

Ministerul Educației a publicat și calendarul de desfășurare a simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a: