Modificările în privinţa taxelor şi impozitelor locale luate în calcul de Guvern

Liderii coaliției au decis ca taxele și impozitele locale, care au crescut puternic de la 1 ianuarie, să fie modificate. Printre variantele discutate se numără o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și prima mașină pentru persoanele cu dizabilități sau reintroducerea unei reduceri pentru impozitul plătit pentru casele vechi.

Într-o ședință care a durat trei ore și jumătate, liderii coaliției au decis să „se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități”, a anunțat Guvernul.

Potrivit informațiilor HotNews, printre variantele luate în calcul de liderii coaliției se numără o reducere de 50% pentru impozitul plătit de persoanele cu dizabilități pentru prima casă și prima mașină, cu condiția ca aceasta să fie de mici dimensiuni. Până la 1 ianuarie 2026, persoanele cu dizabilități nu plăteau deloc impozit.

De asemenea, se discută și despre reintroducerea unei reduceri și pentru casele mai vechi de 50 de ani. Ar fi vorba despre o reducere a impozitului de 25%. Până la începutul anului, reducerea pentru aceste imobile era de 50%.

Guvernul ia în calcul două variante de recuperarea banilor pentru cei care au plătit deja impozitul – returnarea diferenței sau scăderea sumei din taxele și impozitele datorate pentru anul viitor, au mai spus sursele citate.

La Guvern a fost creat un grup de lucru care se va ocupa de propunerile finale ale acestor modificări. De asemenea, ele vor trebui să fie discutate și cu Comisia Europeană, potrivit unor surse.

UDMR: „Cerem premierului să reintroducă facilități pentru persoanele cu dizabilități”

La începutul lunii februarie, UDMR a cerut partenerilor de la guvernare scăderea taxelor și impozitelor locale.

„UDMR inițiază revizuirea impozitelor locale. Furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni am profitat de fiecare ocazie pentru a asculta nemulțumirile. Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să ajutăm cu toate forțele noastre”, transmitea atunci formațiunea condusă de Kelemen Hunor.

Ei transmiteau că cer premierului ca autoritățile locale „să poată reduce impozitele până la adoptarea bugetelor și să reintroducă facilitățile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cele mai vulnerabile”.

Primarii, nemulțumiți de majorarea taxelor și impozitelor

Pe 10 februarie, la Parlament a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor la care au participat peste 500 de primari. Atunci, premierul Bolojan și Sorin Grindeanu au fost criticați de primarii prezenți.

Mai mulți dintre ei au declarat pentru HotNews că sunt nemulțumiți de majorările de taxe și impozite.

Mariana Gâju (PSD), primar al comunei Cumpăna din Constanța a spus că de taxe și impozite trebuie făcute „nu doar cu sufletul, dar punând în balanță pe termen lung, până în 2028”.

Szabó József Levente, primar UDMR în comuna Ceuaşu de Câmpie din județul Mureș, a spus că măsurile incluse în pachetul de reformă a administrației locale i-au obligat pe primari să iasă în fața oamenilor să le spună că trebuie majorate taxele și impozitele locale.

„Impozite și taxele locale erau oricum nu foarte mari și erau suportabile, dar dintr-o dată 70% este foarte mult. Mai mult vrem să rămână procentul acela din impozitele și taxele locale în UAT-ul respectiv”, a explicat el.

Bolojan spunea că ia în calcul măsuri compensatorii

Săptămâna trecută, într-un interviu la Digi24, premierul Bolojan a declarat că ia în calcul să reducă impozitele pentru persoanele cu dizabilități.

„Persoanele cu dizabilități în România beneficiază de scutirea la plata CASS, deci singura categorie care astăzi nu mai plătește CASS sunt persoanele cu dizabilități, în afară de pensionarii care au pensii mai mici de 600 euro, deci sub 3.000 lei. Aveau și alte drepturi. Scutirea de impozite pe proprietate în totalitate, ceea ce datorită numărului foarte mare – 957.000 de persoane în această situație ne-a dus la un efect în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României nu plătea impozite pe proprietate”, spunea atunci Bolojan.

El a amintit de faptul că înainte de 1 ianuarie 2026, persoanele cu dizabilități nu plăteau impozit pentru mașini:

„Dacă este să facem o analiză la modul cât se poate de corect și de cinstit, trebuie gândit dacă ar fi să venim cu niște măsuri compensatorii, anul acesta sau anul viitor, ele trebuie să se limiteze la o locuință care să fie de o anumită suprafață sau la o mașină care să fie de o anumită capacitate cilindrică”.