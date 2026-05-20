Mojtaba Khamenei, apel către femeile din Iran. Ce le cere, „cu voia lui Allah”

Afiș cu Mojtaba Khamenei, pe străzile din Teheran, cu ocazia comemorării a 40 de zile de la moartea ayatollahului Ali Khamenei, în Iran, pe 9 aprilie 2026. FOTO: Maryam Rahmanian / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de la numirea lui în martie, le-a cerut marți iranienilor să crească natalitatea pentru binele țării, scrie AFP.

„Prin aplicarea cu seriozitate a politicii adecvate și necesare în materie de creștere demografică, marea națiune iraniană va fi în măsură să joace un rol major și să înregistreze progrese strategice în viitor”, a afirmat el într-o scrisoare, fragmente din aceasta fiind publicate pe platforma de socializare X.

Prin mesajul său, liderul suprem iranian a răspuns unei scrisori colective din partea unor grupuri ale societății civile care se ocupă de demografie.

„Sperăm că eforturile voastre devotate (…) vor duce la rezultate fructuoase, cu voia lui Allah”, a adăugat el, potrivit unei versiuni mai lungi a textului său, difuzată de postul public Irib.

Mojtaba Khamenei, despre care se crede că fost grav rănit în timpul bombardamentelor lansate în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, care i-au curmat viața tatălui și predecesorului său, Ali Khamenei, a publicat doar mesaje scrise după ce a fost ales lider suprem.

Iranul, care are aproximativ 92 de milioane de locuitori, este a 17-a țară ca populație din lume.

Rata fertilității în rândul femeilor iraniene a scăzut însă dramatic în ultimele decenii, de la 6,5 în 1979, anul Revoluției Islamice, la doar 1,7 în 2024, potrivit datelor Băncii Mondiale.

În 2020, un responsabil din domeniul sănătății din Iran a declarat că spitalele publice și clinicile au încetat să mai practice vasectomii sau să distribuie contraceptive pentru a stimula creșterea demografică.

În ciuda pagubelor cauzate teritoriului său de recentele atacuri americano-israeliene, Teheranul consideră că a ieșit întărit din război, continuând în special să controleze strâmtoarea Ormuz, strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi.

Pentru a face „pași mari către construirea noii civilizații islamico-iraniene”, iranienii trebuie să promoveze o „cultură a procreării”, a mai afirmat marți Mojtaba Khamenei.