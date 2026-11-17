Două drone de tip Geran-2 şi Shahed au intrat, marţi, în spaţiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Una dintre drone a survolat de două ori teritoriul ţării, iar cealaltă se deplasează dinspre sud spre sectorul Botanica al municipiului Chişinău, scrie Newsmaker.md, preluat de News.ro.

Potrivit Ministerului Apărării, primul aparat de zbor, de tip Geran-2, a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 15:49, venind din direcţia localităţii Grebeniki, regiunea Odesa, Ucraina, şi deplasându-se spre Tiraspol. Ulterior, drona a ieşit din spaţiul aerian naţional în direcţia localităţii Slavianoserbka, din aceeaşi regiune.

La ora 16:02, acelaşi aparat a survolat repetat teritoriul Republicii Moldova, venind din direcţia localităţii Velîkoploske, regiunea Odesa, şi îndreptându-se spre localitatea Mălăieşti, raionul Criuleni.

Ulterior, scrie newsmaker.md, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se dinspre sud spre sectorul Botanica al municipiului Chişinău.

În acest context, la ora 16:27, autorităţile au restricţionat întregul spaţiu aerian al Republicii Moldova, din motive de securitate.

Centrul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale continuă monitorizarea spaţiului aerian, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii.