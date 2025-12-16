Moldovenii din Rusia ar putea fi trimiși pe front. Avertismentul MAE din Republica Moldova pentru propriii cetățeni

Moldovenii aflați în Federația Rusă, care solicită permis de ședere ori cetățenia rusă, pot fi obligați să semneze contractul privind serviciu militar și astfel să fie trimiși pe frontul din Ucraina, potrivit unor modificări din legislația rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a trimis o adresă în care-și avertizează cetățenii asupra acestui risc.

„Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată. Deși autoritățile ruse vorbesc despre „condiții speciale” pentru moldoveni, aplicarea acestora nu este clară. În practică, există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare”, se arată în comunicatul emis de MAE de la Chișinău.



Astfel, instituția recomandă oamenilor care intenționează să meargă în Rusia sau deja sunt acolo, să fie extrem de prudenți, să nu semneze niciun document cu caracter militar fără consultare juridică, iar în caz de presiuni, să solicite imediat asistență consulară.

HotNews.ro a scris despre mai multe cazuri când cetățenii ruși au fost presați să semneze contractele cu armata rusă și ulterior au fost trimiși la războiul din Ucraina. Totoodată, o recentă investigație realizată de publicația independentă „Viorstka” a aratat că violențele interne din armata rusă au devenit mai sofisticate, iar motivele crimelor s-au diversificat, de la conflicte personale între comandanți și subordonați, până la refuzul de a plăti „tributul” cerut de superiori. Jurnaliștii au scos la iveală sute de mărturii despre execuțiile și torturile comise de comandanți asupra propriilor militari.