Moldovenii din Rusia votează la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Presa de stat scrie că s-au format cozi / Oamenii primesc ceai și cafea

Primii cetățeni moldoveni care voteaza la doua sectii din Bucuresti cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, in Bucuresti, 28 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici, până la ora 10:55 votaseră 1.467 de persoane.

Cele două secții de votare sunt organizate la Ambasada și Consulatul Republicii Moldova din Rusia.

Presa scrie că ambasada a organizat a amplasat un cort unde votanții care se prezintă la urne primesc ceai sau cafea.

Cortul amplasat de autorități unde moldovenii care votează primesc ceai sau cafea. Foto: IPN

Unii alegători au venit cu steagurile Moldovei, dar și ale Rusiei. Un grup de femei cântă în fața secțiilor de votare melodiile rusești „Katiușa” și „Smuglianka”, notează Ziarul de Gardă.

Până la ora 10:55 au votat în Rusia pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova 1.467 de persoane, conform datelor afișate în timp real.

În total, în diaspora au votat peste 35.000 de cetățeni până la aceeași oră.