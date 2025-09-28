Moldovenii se mobilizează și se apropie de 900.000 de voturi. Până la ora 14:00 au votat mai mulți față de alegerile parlamentare trecute / Peste 110.000 de voturi vin din diaspora 

Peste 894.000 de moldoveni (30,95%) au votat, până la ora 14:00, la alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldova. Raportat la această oră, numărul este mai mare cu aproape 50.000 față de alegerile parlamentare trecute, din 2021, însă mai mic față de turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024. În urmă cu un an, până la ora 14:00 votaseră peste 1 milion de cetățeni.

Din cei 894.772 de moldoveni care au votat, 117.944 și-au exprimat opțiunea politică în afara Republicii Moldova, în diaspora, conform datelor centralizate de la ora 14:00.

La alegerile parlamentare trecute, din 2021, până la ora 14:00 votaseră puțin peste 846.000 de oameni (28,99%). La cele mai recente alegeri, turul doi de la prezidențiale, din 2024, votaseră până la ora 14:00 peste un milion de moldoveni, adică 34,57%).

Prezența la vot a fost mai redusă în prima parte a zilei, față de alegerile anterioare. Însă la ora 13:00 pentru prima dată prezența la vot de astăzi a depășit-o pe cea de la alegerile parlamentare din 2021.

În plin proces de vot, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj către moldovenii din diaspora, prin care i-a rugat să apere Moldova, prin a merge la vot.

