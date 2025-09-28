VIDEO „Păziți Moldova”. Maia Sandu, mesaj de ultimă oră în ziua alegerilor către moldovenii plecați peste hotare

În plină desfășurare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu face un apel către cetățenii țării plecați peste hotare: „Păziți Moldova”. Mesajul vine în contextul în care prezența la vot este apropiată față de alegerile trecute, însă mai mică. La alegerile anterioare, votul diasporei a fost decisiv.

Maia Sandu a publicat un mesaj pe Facebook, duminică, la aproximativ cinci ore de la deschiderea urnelor în Republica Moldova, în care li se adresează direct cetățenilor plecați din țară.

„Locuiești în afara țării? Ți-ai făcut o viață în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, Germania sau altă țară îndepărtată? Sau poate ai mers să câștigi un ban, dar vrei să te întorci acasă. Și eu vreau să te întorci acasă. Sau cel puțin să vii cât mai des. Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Noi suntem un întreg. Trăim același dor, mâncăm din aceeași plăcintă, dansăm aceeași horă. Și pe toți ne unește un lucru: Moldova”, își începe Maia Sandu mesajul.

„Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Rusia nu ne este prietenă”

„Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum situația regională și globală este diferită. Rusia nu ne este prietenă. Ea a atacat o țară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne amenință. Vrea să ne cumpere voturile și țara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor din toată lumea, din satele Moldovei și din orașele Europei, din centrele raionale și din statele americane”, spune Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova amintește că diaspora a ales, „prin vot cinstit”, parcursul european: „Prin vot cinstit mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună”.

„Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova”, le transmite Maia Sandu moldovenilor de peste hotare.

Prezența la vot în Republica Moldova, mai mică față de ultimele alegeri

Peste 744.000 de moldoveni au votat, până la ora 13:00, la alegerile parlamentare din Republica Moldova, adică 26,18%. Dintre aceștia, aproximativ 90.000 au votat în străinătate.

Numărul este puțin mai mare față de alegerile parlamentare precedente, din 2021, când, până la ora 13:00, votaseră peste 743.000 de persoane. Totuși, numărul este mai mic în comparație cu ultimele alegeri din Republica Moldova, turul doi al alegerilor prezidențiale, din 2024. Atunci, până la aceeași oră votaseră peste 845.000 de persoane, adică 29,53%.

Protest anunțat de opoziție luni, în fața Parlamentului

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuză că actuala președintă Maia Sandu a „dat de înțeles” că guvernarea este pregătită să anuleze alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova.

Drept răspuns, Igor Dodon a spus că îi cheamă pe oameni la un protest pașnic luni, de la ora 12:00, în fața Parlamentului.

Igor Dodon a susținut că „Maia Sandu a declarat deja că poate anula alegerile”: „Asta denotă frica guvernării care pierde puterea, pentru că nu au făcut nimic. Fac apel ca mâine să apărăm votul nostru. Mâine, la ora 12:00, vă aștept pe toți în fața Parlamentului pentru a protesta pașnic”.

