Moment istoric. Papa Leon a votat la alegerile din SUA, bifând cel puțin o premieră

Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a trimis prin corespondență buletinul de vot pentru alegerile americane de la jumătatea mandatului, conform anunțului făcut vineri de Vatican.

Suveranul Pontif a devenit, astfel, primul papă care votează la alegerile americane, potrivit BBC. Este, de asemenea, probabil primul papă care votează la alegeri democratice laice, notează și CNN.

Leon al XIV-lea, care a fost ales papă în mai 2025 și este primul cetățean american care ocupă această poziție, a trimis buletinul de vot în Chicago.

„Papa Leon al XIV-lea și-a exercitat dreptul de vot în calitate de cetățean al Statelor Unite ori de câte ori a fost eligibil să o facă”, a transmis biroul de presă.

„Nu cred că vreun papă a mai votat vreodată la alegeri democratice” – istoric britanic

Michael Walsh, istoric și autor britanic care a scris mai multe cărți despre papalitate, a spus că Leon al XIV-lea este probabil primul papă care votează la alegeri democratice, laice.

„Nu cred că vreun papă a mai votat vreodată la alegeri democratice”, a declarat Michael Walsh pentru CNN.

Registrele arată că papa este înscris pe listele electorale cu numele de botez, Robert Francis Prevost, în New Lenox, o suburbie a orașului Chicago, unde locuiește fratele său, John.

În ultimii ani, pontiful născut în Chicago a votat la alegerile primare ale republicanilor, cât și la cele ale democraților, votând inclusiv la alegerile prezidențiale din 2024.

Alegerile americane de la jumătatea mandatului, ce vor stabili care partid controlează Congresul, vor avea loc la nivel național pe 3 noiembrie, însă votul anticipat a început deja în majoritatea statelor americane.

Potrivit NBC News, papa a solicitat buletinul de vot prin corespondență de la Biroul Grefierului Comitatului Will pe 3 octombrie.

După mai puțin de două săptămâni, Vaticanul a anunțat că Papa Leon a suferit o intervenție chirurgicală pentru extirparea lobului inferior al plămânului drept, în urma căreia a fost confirmat un diagnostic de cancer pulmonar.

Vaticanul a confirmat că papa, în vârstă de 71 de ani, va călători în Uruguay, Argentina și Peru la începutul lunii noiembrie, așa cum era planificat.

Tensiuni între Vatican și administrația Trump

De când a devenit papă, Leon al XIV-lea a intrat în conflict cu administrația Trump pe diverse teme, inclusiv în ceea ce privește imigrația și războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Tensiunile dintre papă și președintele american Donald Trump au escaladat în aprilie, după ce liderul Bisericii Catolice a făcut apel la pace în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

„Nu cred că se descurcă prea bine”, a spus Trump ulterior despre papă.

„Nu ne place un papă care va spune că e în regulă să ai o armă nucleară”, a continuat el. „Nu sunt un mare fan al Papei Leon”, a mai declarat liderul republican al SUA.

Papa Leon a răspuns ulterior: „Misiunea Bisericii este să predice Evanghelia, să predice pacea”.

„Dacă vrea să mă critice cineva pentru că predic Evanghelia, să o facă spunând adevărul (…). Sper doar să fiu ascultat datorită valorii cuvintelor lui Dumnezeu”, a conchis Papa Leon.