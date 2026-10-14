Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer, medicii i-au extirpat un lob pulmonar. Anunțul Vaticanului după operație

Chirurgii au extirpat lobul inferior al plămânului drept al Papei Leon, după ce au descoperit un nodul canceros.

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Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenției chirurgicale efectuate marți, a anunțat Vaticanul, într-un buletin medical.

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar, testele de țesut efectuate în timpul operației confirmând ceea ce medicii bănuiau încă de la examinările preliminare, menționează buletinul, potrivit Reuters și The New York Times.

Papa Leon a fost internat marți la spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unei formațiuni la plămân, descoperită de medici în urma unui control medical recent.

Vaticanul anunțase mai devreme, marți seară, că operația s-a desfășurat cu succes, pentru ca apoi să ofere informații mai detaliate din partea chirurgului șef al Papei, profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli.

„Pentru ca intervenția să aibă caracter curativ, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se precizează în comunicatul profesorului Margaritora.

„O examinare histologică intraoperatorie rapidă a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se bănuia din analizele preoperatorii”, menționează comunicatul.

Operația de marți a durat aproximativ 90 de minute și s-a desfășurat cu succes, fără complicații, a anunțat Vaticanul. Papa s-a trezit în condiții normale și se odihnește în salonul său de spital.

Comunicatul nu a oferit alte detalii.

Cât va rămâne Papa în spital

Leon a părăsit Vaticanul înainte de operație, puțin înainte de ora locală 13:00 (11:00 GMT) la Roma, și a fost văzut salutând din spatele unui SUV negru, în timp ce convoiul său parcurgea aproximativ 9 km (5,6 mile) spre nord de Vatican, către spitalul Gemelli.

La sosirea la spital, Leon a dat mâna cu mai mulți oficiali, a trecut prin fața unei mulțimi de simpatizanți care îl așteptau, dintre care unii strigau „Auguri” („Cele mai bune urări”), și a intrat pe ușa principală a unității medicale.

Vaticanul a anunțat la începutul acestei săptămâni că se preconizează ca Papa să se recupereze în spital timp de aproximativ o săptămână. Toate evenimentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.

Leon, ales de cardinalii din întreaga lume în mai 2025, este relativ tânăr pentru un lider al Bisericii Catolice. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, și nu se știe să fie fumător sau să fi avut probleme recente de sănătate.

Regretatul Papă Francisc, predecesorul lui Leon, a fost internat de mai multe ori pe măsură ce a devenit tot mai fragil, din punctul de vedere al sănătății, în ultimii ani de viață. A murit la vârsta de 88 de ani, în aprilie 2025.

Leon, care a vorbit cu o voce fermă și clară la singurul său eveniment public de luni, are un program foarte încărcat. El urmează să efectueze o vizită de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie.

Febră tifoidă

Papa este autoritatea pământească supremă pentru cei 1,4 miliarde de catolici din lume și nu are un adjunct care să-i ia locul atunci când este bolnav. Atunci când un papă este incapabil să-și îndeplinească atribuțiile, activitatea vastei birocrații a Vaticanului continuă ca de obicei, amânându-se orice decizie care necesită aprobarea papală.

Leon, născut la Chicago în 1955 sub numele de Robert Prevost, a slujit timp de zeci de ani ca misionar și episcop în Peru înainte de a deveni papă. În 1985, când era un tânăr preot, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă în Chulucanas, Peru, și a fost internat în spital.

El a povestit această experiență în singurul său interviu important acordat în calitate de papă, într-o carte publicată de Penguin Peru.

Leon a spus că durerea era atât de puternică încât i-a cerut lui Dumnezeu să moară, mai degrabă decât să continue să sufere. A interpretat supraviețuirea lui ca un semn de la Dumnezeu că „Avem nevoie de tine aici (pe Pământ)”, a spus el.

„Nu m-am uitat niciodată înapoi”, a povestit Leon.