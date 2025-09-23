Moment istoric pentru apărare. VLAH, primul blindat 4×4 românesc
Proiectul VLAH, primul blindat 4×4 românesc, evoluează rapid la Uzina Automecanică Moreni. Șasiul este finalizat în proporție de 98%, inclusiv cu instalația electrică montată. Compartimentul cargo este gata, iar în prezent se lucrează la asamblarea cabinei.
La începutul lunii octombrie urmează sablarea și vopsirea cabinei, montarea instalației electrice și apoi instalarea echipamentelor de interior.
