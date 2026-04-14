Moment rar. Oficial de top din Israel, criticat de ambasadorul țării după ce i-a transmis cancelarului german „să plece capul și să ceară scuze de o mie de ori”

Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a declarat că își dorește „să condamne fără echivoc” declarațiile făcute de ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, care „erodează memoria Holocaustului” prin criticile adresate cancelarului Friedrich Merz, a transmis The Guardian.

Într-o discuție telefonică de luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cancelarul german a îndemnat Israelul să pună capăt atacurilor militare din sudul Libanului și și-a exprimat „profunda îngrijorare în legătură cu evoluțiile de pe teritoriile palestiniene”, avertizând că nu trebuie permisă o „anexare de facto” a Cisiordaniei aflate sub ocupație israeliană, conform comunicatului transmis de Berlin.

Pentru aceste afirmații, Friedrich Merz a fost criticat vehement de ministrul israelian al finanțelor.

„În ajunul Zilei de Comemorare a Holocaustului, cancelarul german ar trebui să plece capul și să ceară scuze de o mie de ori în numele Germaniei, în loc să îndrăznească să ne predice moralitate despre cum să ne comportăm împotriva naziștilor generației noastre”, a declarat ministrul Bezalel Smotrich, într-o declarație care a părut să pună semn de egalitate între militanții Hamas implicați în masacrul din Israel din 7 octombrie 2023 și toți palestinienii.

„Domnule cancelar, zilele în care germanii le dictau evreilor unde le era permis sau interzis să locuiască au apus și nu se vor mai întoarce. Nu ne veți mai forța să intrăm în ghetouri, cu siguranță nu în propria noastră țară”, a adăugat Smotrich, un „fascist homofob” autodeclarat.

Reacția ambasadorului israelian

Marți, Ron Prosor a spus că afirmațiile lui Bezalel Smotrich „erodează memoria Holocaustului și îl prezintă într-un mod complet distorsionat”.

„Este posibil și complet legitim să te cerți cu germanii, mai ales în această zi, care este foarte emoționantă”, a declarat Prosor la postul public de radio Kan.

„Există o dezbatere politică tot timpul, dar Merz este un mare prieten al Israelului”, a adăugat el. „Multe lucruri pe care le face Germania sunt inacceptabile pentru noi, iar lucruri pe care le facem noi sunt inacceptabile pentru ei. Dar Germania a dovedit, mai ales având în vedere toate criticile din Europa la adresa Israelului, că este prietenul nostru numărul 1”, a subliniat șeful misiunii diplomatice israeliene de la Berlin.