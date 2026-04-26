Momentul când cablul unei instalații se rupe la un târg de distracţii din Sevilla. Patru oameni, răniți

Patru oameni, dintre care doi copii, au fost răniți joi după ce cablul unei instalaţii de senzaţii tari s-a rupt la un târg de distracţii din Sevilla, Spania, potrivit publicaţiei locale Diario de Sevilla.

Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 20.20, la actracția principală a târgului, denumită Steel Max, situată pe Calle del Infierno. Această atracție constă într-o cabină suspendată de două cabluri laterale tensionate mecanic care o propulsează în aer.

Instalația a suferit o defecțiune în timp ce se afla în funcțiune. Imagini surprinse de către martori au arătat ruperea unui cablu al instalaţiei, în timp ce era în aer, cu viteză.

Cabina s-a izbit puternic de unul dintre stâlpii instalaţiei şi a rămas suspendată de celălalt cablu, la o înălțime de aproximativ 5 metri.

În urma impactului, doi copii care se aflau în cabină au căzut. Ei au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au fost duși la spital pentru examinări medicale mai aprofundate.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional:

Esto ha pasado en la Feria de Sevilla. Se rompe una cuerda de la atracción Steel Max (El Tirachinas) y deja cuatro heridos leves. Vía Enzo MD @tiktok_us pic.twitter.com/agt9l5bxgq — Álvaro G. R. (@GRuizAlvaro) April 25, 2026

Târgul de districții a fost închis după incident. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.