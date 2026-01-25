VIDEO Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Imaginile care contrazic versiunea oficială a Washingtonului / Cine a fost victima

Momentul în care Alex Pretti este pus la pământ și împușcat de agenții federali. Sursa foto: captură video X

Înregistrările video cu incidentul de sâmbătă dimineața din sudul orașului Minneapolis contrazic versiunea oficială a Washingtonului privind uciderea lui Alex Pretti de către agenții federali. Deși autoritățile invocă un comportament violent al victimei, imaginile arată cum bărbatul a fost împușcat de 10 ori în cinci secunde, în timp ce era deja imobilizat la pământ, potrivit The New York Times și BBC.

Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

Mai exact, filmările surprind momentul în care Pretti este imobilizat cu spray iritant și trântit la sol, moment în care un agent îi preia arma deținută legal. Acțiunea este urmată imediat de o serie de focuri de armă trase în timp ce victima se afla sub controlul agenților și nu mai reprezenta o amenințare.

BREAKING: 🚨 🇺🇸 STABILISED FOOTAGE RELEASED



This is the clearest footage of the Minneapolis shooting released so far.



And it makes things extremely clear.



One ICE agent takes the gun.



Another shoots him in the back.



This looks like an IDF execution.https://t.co/2vcQZloxC2 — ADAM (@AdameMedia) January 25, 2026

Martorii oculari și avocații acestora, care au pus la dispoziția presei aceste dovezi, susțin că asistentul medical de 37 de ani fusese deposedat de armă înainte ca agenții să deschidă focul. Acest fapt contrazice direct afirmația Guvernului, conform căreia bărbatul ar fi încercat să îi „masacreze”.

ICE clearly attacked this man and executed him. He didn’t even fight back. They started the whole thing.

pic.twitter.com/JC0BbPYd0F — Alex Cole (@acnewsitics) January 25, 2026

În acest context, oficialii federali și statali au emis declarații contradictorii. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, afirmă că agenții au tras „focuri de armă în scop defensiv”, în timp ce guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, susține că versiunea autorităților federale este „absurdă” și „mincinoasă”.

Uciderea lui Alex Pretti a declanșat un val de furie în Minneapolis, unde mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „Dreptate pentru Alex”, în timp ce familia victimei a denunțat public „minciunile revoltătoare” ale administrației Trump, acuzând autoritățile federale de încercarea de a mușamaliza o execuție nejustificată.

Incidentul de sâmbătă survine la mai puțin de trei săptămâni după uciderea lui Renee Good, o altă cetățeană americană împușcată de forțele federale în același oraș.

Cine a fost Alex Pretti

Alex Jeffrey Pretti nu era un necunoscut pentru comunitatea din Minneapolis. În vârstă de 37 de ani, acesta lucra ca asistent medical la secția de terapie intensivă a spitalului pentru veterani (Minneapolis VA Health Care System) și fusese anterior cercetător la Facultatea de Medicină a Universității din Minnesota, potrivit BBC.

Potrivit apropiaților, Pretti devenise activ în monitorizarea acțiunilor agenților federali după moartea lui Renee Good, ucisă la începutul lunii ianuarie în circumstanțe similare. Martorii afirmă că, în dimineața incidentului, Pretti folosea telefonul pentru a filma o intervenție a agenților ICE și Border Patrol asupra unui alt civil, moment în care forțele federale și-au îndreptat atenția către el.

Moartea lui Alex Pretti marchează un prag critic, fiind a treia persoană împușcată de agenții federali la Minneapolis doar în cursul acestei luni.

Trei persoane împușcate într-o singură lună

Seria de violențe a început pe 7 ianuarie, când un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, eveniment care a declanșat proteste la nivel național. O săptămână mai târziu, un alt angajat al aceleiași instituții a împușcat în picior un imigrant venezuelean, în urma unei „opriri în trafic țintite”. Deși Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că bărbatul s-ar fi opus arestării, acesta a fost transportat la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol.

Această serie de incidente a transformat orașul în epicentrul unei revolte juridice și sociale, unde autoritățile locale denunță deschis metodele de forță ale agențiilor federale, considerându-le o încălcare a drepturilor civile și a autonomiei locale.

În urma publicării imaginilor cu intervenția agenților de sâmbătă, presiunea asupra administrației federale a crescut semnificativ. Guvernatorul Tim Walz a solicitat oficial Departamentului de Justiție deschiderea unei anchete independente, acuzând agenții implicați de „utilizarea nejustificată a forței letale”.

În replică, Casa Albă și-a menținut sprijinul pentru agenții ICE și Border Patrol, reiterând că misiunea acestora de „curățare a orașelor de elemente periculoase” va continua în ciuda opoziției locale.