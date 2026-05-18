Momentul în care două avioane americane de vânătoare se ciocnesc în aer în timpul unui spectacol aerian

Oficialii au declarat că patru membri ai echipajului sunt în stare stabilă după ce două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer în timpul unui spectacol aerian american, scrie BBC.

Tot echipajul a fost ejectat în siguranță din avioanele EA18-G ale Marinei SUA care efectuau o demonstrație aeriană în momentul prăbușirii, a declarat un purtător de cuvânt al Marinei SUA pentru BBC. Nu este clar dacă au fost răniți.

Incidentul dramatic a avut loc duminică, în timpul celei de-a doua și ultime zile a spectacolului aerian Gunfighter Skies, la 3,2 km nord-vest de baza aeriană Mountain Home din Idaho.

A izbucnit un incendiu, iar baza a fost închisă pentru scurt timp, restul spectacolului aerian fiind anulat. O anchetă este în curs de desfășurare.

„Echipajul implicat în incident este în stare stabilă”, au declarat oficialii americani într-un comunicat postat duminică pe rețelele de socializare.

„Mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru răbdarea și compasiunea de care dați dovadă, care ne-au permis să răspundem rapid și în siguranță la incident”, se arată în comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Marinei a declarat că membrii echipajului sunt examinați de personalul medical.

Avioanele EA-18G Growler au fost repartizate unei escadrile de atac din statul Washington. Marina SUA spune că fiecare dintre aceste avioane a costat aproximativ 67 de milioane de dolari.

Spectacolul aerian Gunfighter Skies a avut loc ultima dată în 2018, când un pilot de planor a murit într-un accident.