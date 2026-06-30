Momentul în care drona cu încărcătură explozivă găsită în Tulcea este detonată de MApN

Ministerul Apărării anunță că drona găsită luni de către localnicii din localitatea Rachelu, la câțiva kilometri de Dunăre și granița cu Ucraina, a fost detonată controlat marți dimineață.

Activitatea de neutralizare s-a produs într-un loc special amenajat din comuna Luncavița, județul Tulcea, a anunțat MApN, care a publicat și imagini cu momentul detonării.

Potrivit MApN, drona făcea parte dintr-un atac al Rusiei din luna aprilie.

Ea a fost găsită luni, 29 iunie, de un localnic, care a sunat la 112.

„Echipe specializate ale MApN și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul. În urma evaluării situației, aceștia au confirmat prezența unei încărcături explozive”, a anunțat MApN, într-un comunicat.

De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național și au fost identificate, în aproximativ 50 de situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României”, potrivit MApN.