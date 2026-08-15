Momentul în care drona găsită vineri la Plauru este detonată de MApN

Drona găsită vineri în localitatea Plauru din judeţul Tulcea a fost distrusă prin detonare, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit MApN, drona a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.

MApN a publicat și imagini cu momentul detonării.

Tot în cursul zilei de vineri, o altă dronă a fost descoperită în apropierea localităţii tulcene Greci, în Munţii Măcinului. Drona zburase anterior deasupra satului Rachelu, în comuna Luncavița.

Ulterior şi această dronă a fost distrusă în condiţii de siguranţă.