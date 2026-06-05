Noi imagini cu momentul în care drona marină explodează în Portul Constanța

Portul Constanța este evacuat, după ce o dronă marină a explodat la câteva ore după ce a fost găsită în apropiere de dana 78. Potrivit MApN, drona „este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.

„Explozia a avut loc la ora 10.28, în dana 78 din Portul Constanța. Dimineața, în jurul orei 06.00, a fost o sesizare dată de ARSVOM că ar fi existat o dronă în port”, a explicat șeful DSU, Raed Arafat, într-o conferință de presă.

Explozia dronei a fost surprinsă și de Antena3, în direct:

Șeful DSU a precizat că nu au fost identificate victime, însă „situația este în dinamică”, dar și că „e posibil să existe și alte drone marine neexplodate”.

Explozia a avut loc în contextul în care Portul Constanța, cel mai mare port al României la Marea Neagră, are de curând un sistem antidronă, care a și fost folosit cu succes nu cu mult timp în urmă. Acum, însă nu a putut fi folosit.

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