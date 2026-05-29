Momentul în care o dronă a lovit blocul din Galați. Martor: „S-a auzit explozia. Șoc. Ca la cutremur”

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Prăbușirea unei drone peste un bloc din Galați a fost surprinsă în imagini. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați în cursul nopții de joi spre vineri, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat între timp.

Imagini cu momentul în care drona lovește blocul au fost publicate pe Facebook.

„Nu prea avem siguranță. Nu știu cum-i posibil așa ceva”, a spus un locatar, după incident. „S-a auzit explozia. Șoc. Ca la cutremur”, a declarat un alt locatar, potrivit Digi24.

În urma incidentului, 70 de oameni au fost evacuați sau s-au autoevacuat din bloc, în timp ce două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, potrivit MApN.