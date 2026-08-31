Momentul în care o fetiță de 6 ani a fost salvată după trei zile petrecute sub dărâmături, în Nepal. „În sfârșit este în siguranță”

În timp ce bilanţul morţilor şi al dispăruţilor continuă să crească în Nepalul lovit de dezastru, unele întâmplări redau speranţa. Manisha Magar, o fetiţă de şase ani, a fost salvată după ce a petrecut ore în şir blocată sub noroi în Timure, unul dintre primele sate lovite pe 26 august de imensa alunecare de teren, cu noroi şi resturi, asemănătoare unui tsunami, relatează AFP, potrivit News.ro.

Scena, filmată de poliţia nepaleză pe 29 august, arată echipele de salvare în plină acţiune, îndepărtând resturile îngropate în noroi, ghidate de strigătele fetiţei. Unul dintre salvatori reuşeşte apoi să scoată fetiţa din dărâmături, înainte de a o lua în braţe.

După ce a primit îngrijiri de urgenţă, fetiţa a putut fi transportată la spital.

În alte cadre ale secvenţei, mai multe persoane îi dau de mâncare fetiţei, înfăşurată într-o pătură.

🙏Un poco de esperanza entre la tragedia: rescatan con vida a Manisha, una niña de seis años, tras casi 60 horas atrapada bajo el barro en Nepal pic.twitter.com/QhRHTbUAHs — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) August 31, 2026

Potrivit poliţiei nepaleze, Manisha Magar ar fi petrecut trei zile şi trei nopţi sub noroi. Acum se află „în sfârşit în siguranţă”, au precizat autorităţile.

Echipele de salvare nepaleze şi chineze sunt în continuare pe deplin mobilizate pentru a găsi persoanele dispărute, în timp ce bilanţul de ambele părţi ale frontierei dintre Nepal şi China se agravează, ajungând la 939 de morţi şi 3.925 de dispăruţi.