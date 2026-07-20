Momentul în care selecționerul Argentinei izbucnește în lacrimi și pleacă din conferința de presă

Antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a părăsit în lacrimi conferința de presă de după înfrângerea în fața Spaniei din finala Cupei Mondiale.

Scaloni, în vârstă de 48 de ani, încerca să devină al doilea antrenor din istorie care păstrează trofeul, după ce a condus Argentina la triumful din 2022, în Qatar, notează BBC.

Contractul selecționerului expiră în decembrie, iar acesta a fost copleșit de emoții când a fost întrebat despre viitorul său.

„Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a oferit această șansă de a fi în locul în care mă aflu în acest moment. (…) Am încercat până în ultimul moment să dăm tot ce avem. Cred că este corect să-mi iau timp pentru mine ca să mă gândesc”, a spus Scaloni, adăugând printre lacrimi: „aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua”.

„Ca să continui, ai nevoie de foarte multe lucruri, în special să-ți resetezi mintea, să pornești din nou, să creezi din nou un grup ca acesta. Este foarte dificil să creezi din nou așa ceva”, a adăugat el.

În cele din urmă, selecționereul Argentinei s-a ridicat și și-a cerut scuze înainte de a părăsi camera.

„Este foarte dureros, îmi pare foarte rău”, a spus el.

Reprezentativa Argentiei a pierdut, duminică, titlul mondial în fața Spaniei, care și-a adjudecat Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie.