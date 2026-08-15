Monarhia din Europa care schimbă ordinea de succesiune la tron. „De la primogenitura masculină la primogenitura absolută”

O casă princiară a Europei a anunțat, sâmbătă, instaurarea egalității de gen în succesiunea la tron. Astfel, tronul din Liechtenstein va fi moștenit de primul născut, indiferent dacă acesta este băiat sau fată, informează AFP.

„Ordinea de succesiune la tron trece de la primogenitura masculină la primogenitura absolută. Asta înseamnă că pe viitor, primul născut dintre copii – indiferent de sex – va deveni moștenitor al tronului și, prin urmare, prințesă sau prinț de Liechtenstein”, se spune într-un comunicat al Casei princiare.

Decizia a fost luată chiar de către Casa princiară și a fost făcută publică de ziua națională a țării.

Liechtenstein este o monarhie constituțională conduse de către prințul suveran Hans-Adam II din 1989, însă fiul său, prințul moștenitor Alois, asigură regența din anul 2004.

„Dorim să garantăm că atât principatul Liechtenstein, cât și Casa princiară vor fi conduse de către persoana care va fi cel mai bine pregătită pentru acest lucru”, a explicat prințul moștenitor Alois von Liechtenstein, citat în comunicat.

„Este vorba de fiii sau fiicele suveranului sau suveranei care cresc la Vaduz și sunt familiarizați de la o vârstă fragedă cu particularitățile Principatului și Casei princiare”, a continuat prințul moștenitor.

Prințul ereditar Alois și soția sa, prințesa Sophie de Bavaria, au patru copii, cel mai în vârstă, Joseph Wenzel Maximilian Maria, fiind născut în 1995. Deocamdată, acesta din urmă nu are copii, iar în cazul în care nu va avea descendenți direcți, prima prințesă de Liechtenstein ar putea deveni sora sa, Marie Caroline Elisabeth Immaculata.

Originari din Austria Inferioară, prinții de Liechtenstein au cumpărat comitatul de Vaduz și senioria de Schellenberg în 1699 și 1712. În 1719, cele două domenii au fost reunite și ridicate la rang de principat al Sfântului Imperiu Romano-German.

Micul principat are o populație de numai 40.000 de locuitori, fiind situat între Elveția și Austria.