FOTO „Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit cu un manager de investiții la Vaduz

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit sâmbătă cu Leopoldo Maduro Vollmer. Credit line: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit sâmbătă cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Vaduz, capitala principatului Liechtenstein, informează DPA, preluată de Agerpres.

În vârstă de 28 de ani, Marie Caroline este singura fiică a Prințului Alois – moștenitor al tronului – și a Prințesei Sophie.

Tânăra este nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein și a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept „cea mai bogată prinţesă din Europa”.

Prințesa s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela. Cuplul, care și-a anunțat logodna în octombrie 2024, a ținut ceremonia la Catedrala Sf. Florin din Vaduz, deși ei locuiesc la Londra, notează Daily Mail. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată datorită proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere. Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.