VIDEO Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică

În Iran au avut loc luni cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, după ce moneda națională s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale și-a dat demisia, transmit Associated Press și AFP.

Televiziunea de stat a anunțat demisia lui Mohammad Reza Farzin, în timp ce comercianții și proprietarii de magazine se strângeau pe strada Saadi din centrul Teheranului, precum și în cartierul Shush, situat în apropierea marelui bazar din Teheran.

🚨 BREAKING UPDATE



Large crowds have now gathered on Amir Kabir Street, protesting against the worsening economic conditions caused by the Islamic Terrorist Regime.





Protestul acestora este o evoluție semnificativă, în condițiile în care comercianți din tradiționalele bazaruri au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică din 1979, care a răsturnat monarhia și i-a adus pe islamiști la putere.

Agenția oficială de știri IRNA a confirmat protestele.

🚨#BREAKING

Eyes on Iran, Protests are spreading nationwide, from Tehran, Mashhad, and Qeshm to more cities across the country.



Tonight, people in #Malard took to the streets in protest against the regime.



Au avut loc manifestații similare și în alte orașe importante, inclusiv Isfahan în centrul Iranului, Shiraz în sud și Mashhad în nord-est. În unele locuri din Teheran, poliția a tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

December 29th, day 2 of #IranProtests that started by bazaar merchant strikes in Tehran, has spread to several cities and is still ongoing. One of the truly incredible scenes from today's protest is an unarmed man sitting in front of the heavily armed forces of the regime.

Protestele de luni au fost cele mai mari din 2022, când moartea lui Mahsa Jina Amini, în vârstă de 22 de ani, în custodia poliției, a declanșat demonstrații la nivel național. Ea a fost arestată de poliția morală a țării pentru că nu purta hijabul în mod corespunzător.

Mai multe persoane au declarat pentru Associated Press că comercianții și-au închis magazinele luni și le-au cerut și altora să facă același lucru. Agenția de știri semioficială ILNA a transmis că multe firme și-au oprit activitatea, dar unele și-au menținut magazinele deschise.

Președintele Pezeshkian cere să fie ascultate „revendicările legitime”

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a făcut apel la ascultarea „revendicărilor legitime” ale manifestanților, transmis marți dimineață agențiile după cele două zile de proteste ale comercianților din Teheran împotriva costului ridicat al vieții și a hiperinflației galopante.

„I-am cerut ministrului de interne să asculte revendicările legitime ale protestatarilor, dialogând cu reprezentanții lor, astfel încât guvernul să poată acționa cu toate forțele pentru a rezolva problemele și a acționa în mod responsabil”, a afirmat președintele, potrivit declarațiilor relatate în special de agenția de presă Irna.

Mișcarea de protest spontană a început duminică în cea mai mare piață de telefoane mobile din Teheran, înainte de a se extinde și a câștiga amploare luni.

Comercianții nemulțumiți de o nouă scădere a valorii monedei naționale au închis magazinele și au manifestat în centrul capitalei iraniene, unde sunt numeroase magazine.

Rialul s-a prăbușit până la un minim istoric față de dolar

Totul a început duminică, după ce rialul a atins un nou minim istoric față de moneda americană, conform cursului de pe piața neagră, adică peste 1,4 milioane de riali pentru un dolar (față de 820.000 în urmă cu un an) și 1,7 milioane pentru un euro (față de 855.000).

Deprecierea cronică a rialului a dus la hiperinflație și volatilitate puternică în Iran, unde unele prețuri cresc brusc de la o zi la alta.

Această situație paralizează vânzările anumitor bunuri importate, vânzătorii și cumpărătorii preferând să amâne orice tranzacție până când vor avea o imagine mai clară, potrivit France Presse.

„Mulți comercianți au preferat să suspende tranzacțiile pentru a evita eventualele pierderi”, a explicat luni agenția Irna, adăugând că manifestanții „au scandat sloganuri”.

Iranul suferă de ani de zile de o hiperinflație cronică. În decembrie, prețurile au crescut în medie cu 52% față de anul precedent, potrivit Centrului de Statistică al Iranului, un organism oficial. Dar această cifră este departe de a reflecta cu fidelitate scumpirile observate mai ales la produsele de primă necesitate, mai scrie AFP.