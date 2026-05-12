Moody’s: prăbușirea guvernului Bolojan ridică riscuri de consolidare fiscală. Agenția de rating a revizuit în creștere deficitul bugetar pe acest an

Moody’s a avertizat că prăbușirea guvernului Bolojan ridică riscuri de consolidare fiscală, proiectând un deficit de 6,5% din PIB în 2026 (peste ținta de 6,2% convenită cu Comisia Europeană). Ministrul Finanțelor, Nazare, a avertizat, de asemenea, asupra posibilelor revizuiri ad-hoc ale ratingurilor, cu „consecințe extrem de grave” dacă se deteriorează condițiile politice și economice, arată un raport BCR publicat marți.

Agențiile de rating continuă să-și exprime îngrijorările cu privire la sprijinul politic necesar pentru a realiza consolidarea fiscală pe termen mediu. România are în prezent o perspectivă negativă din partea tuturor celor trei agenții majore și rămâne la limita pragului de rating non-investment grade.

Având în vedere performanța fiscală din primul trimestru al anului 2026, considerăm că ratingurile vor rămâne probabil neschimbate în acest an, notează autorii raportului. În opinia acestora, sunt necesare progrese suplimentare pe calea consolidării fiscale, împreună cu un angajament politic puternic față de aceasta, pentru o schimbare a perspectivei înapoi la stabil.

Moneda națională rămâne supraevaluată

„Modelele noastre sugerează că moneda națională rămâne supraevaluată, deși acest decalaj s-a redus semnificativ după corecția recentă”, arată un raport BCR publicat marți. Cu toate acestea, această supraevaluare nu implică neapărat că moneda se va deprecia, se mai arată în documentul asumat de economistul șef al BCR Ciprian Dascălu și de economistul Vlad Ioniță.

Cursul de schimb EUR/RON a crescut brusc din cauza turbulențelor politice, atingând pentru scurt timp un nou maxim istoric, puțin sub 5,30. Cu toate acestea, perechea valutară s-a stabilizat în ultimele sesiuni.

Rămâne neclar unde se va afla noua „linie de demarcație” a Băncii Naționale a României, arată analiza BCR. Potrivit purtătorului de cuvânt al BNR, incertitudinea politică ridicată ar putea menține piețele valutare relativ volatile.

Propagarea cursului de schimb valutar asupra prețurilor de consum -se mai spune în raport- este estimată la aproximativ 0,3 puncte procentuale. Având în vedere deprecierea continuă a monedei, am revizuit prognoza noastră de inflație pentru sfârșitul anului 2026 la 5,5% de la an la an, în creștere de la 5,1% anterior. „Prin urmare, considerăm că rata cheie a BNR se menține la 6,5% în următoarele patru trimestre, deși presiunea persistentă asupra slăbirii cursului de schimb valutar ar putea împinge rata efectivă a BNR mai sus față de nivelurile actuale, care sunt ancorate la rata dobânzii la facilitatea de depozit”, spun economiștii BCR.

Documentul face referire și la moțiunea de neîncredere inițiată de social-democrați (PSD), extremă dreaptă (AUR) și câteva facțiuni parlamentare mai mici care a fost adoptată săptămâna trecută, precizând că președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și a anunțat lansarea consultărilor informale cu partidele politice, în vederea formării unei noi coaliții de guvernare.

BNR are suficiente resurse pentru a gestiona perechea EUR/RON, dar este puțin probabil să le irosească până când riscul politic nu se diminuează.

Agențiile de rating continuă să-și exprime îngrijorările cu privire la sprijinul politic necesar pentru a realiza consolidarea fiscală pe termen mediu. România are în prezent o perspectivă negativă din partea tuturor celor trei agenții majore și rămâne la limita pragului de rating non-investment grade.