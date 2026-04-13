Moratoriul propus de SUA și răspunsul de o „singură cifră” al Teheranului. Ce „i-a enervat” pe iranieni

Vicepreşedintele american JD Vance discută cu jurnaliștii înainte de îmbarcarea la bordul avionului Air Force Two. Credit foto: Jacquelyn Martin / AFP / Profimedia

Contactele dintre delegațiile Statelor Unite și Iranului continuă și după runda de discuții care s-a desfășurat în weekend, fără succes, în capitala Pakistanului, conform declarațiilor făcute de oficiali americani, luni, pentru CBS News. Mediatorii încearcă să reducă decalajele dintre pozițiile celor două părți, a scris și Axios.

În weekend, la Islamabad, Statele Unite au propus Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, însă reprezentanții Teheranului au răspuns cu o perioadă mai mică, de „o singură cifră”, au spus un oficial american și o altă sursă pentru publicația Axios.

În prezent, mediatorii din Pakistan, Egipt și Turcia încearcă să reducă decalajele rămase și să perfecteze un acord pentru încheierea războiului înainte de data de 21 aprilie, când va expira armistițiul actual.

„Continuă încercarea de a se ajunge la un acord”, a afirmat luni un oficial american.

Situația uraniului îmbogățit, aspectul critic al discuțiilor din wekeend

Cererea Statelor Unite de a fi instituit un moratoriu privind îmbogățirea uraniului a reprezentat un punct critic al discuțiilor de la Islamabad, care au durat 21 de ore.

„Statele Unite au sugerat 20 de ani ca minimum, cu tot felul de alte restricții”, a declarat o sursă familiară cu discuțiile pentru Axios.

Mai mult, potrivit surselor, partea americană a cerut Iranului să scoată tot uraniul îmbogățit din țară. În schimb, iranienii au spus că ar fi de acord cu un „proces monitorizat de diluare (reducere a gradului de îmbogățire, n.r.)”.

Sursele Axios susțin că divergențele legate de programul nuclear iranian au reprezentat principalul blocaj în ajungerea la un acord.

Iranienii, luați prin surprindere de conferința lui Vance

Axios mai scrie că, deși nu s-a ajuns la o înțelegere, negociatorii iranienii credeau că sunt aproape de un acord preliminar duminică dimineață, dar au fost luați prin surprindere de conferința de presă a vicepreședintelui SUA.

În cadrul conferinței, JD Vance nu a semnalat în niciun fel că tratativele se apropie de un acord, i-a blamat pe iranieni și a anunțat că delegația americană pleacă de la Islamabad.

„Iranienii au fost enervați de acea conferință de presă”, a declarat o sursă familiară cu evenimentele.