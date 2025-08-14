Mormântul Iuliei Hașdeu, cel mai jefuit cavou din Cimitirul Bellu, va fi pus în siguranță. Monumentul, la care nu s-a intervenit de peste un secol, stă acum să cadă

Poema, mormântul Iuliei Hașdeu, geniala fiică a lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, este unul dintre simbolurile Cimitirului Bellu.

Monumentul, ridicat în 1907, după prematura ei moarte (avea doar 18 ani când s-a stins din cauza tuberculozei), este acum într-o stare avansată de degradare. Realmente, stă să cadă.

Vestea excelentă este că mormântul Poema va fi pus în siguranță.

Cavoul Iuliei Hașdeu are o poveste țesută undeva la granița dintre suferință cumplită și misticism.

Doborât de durerea pierderii fiicei, Bogdan Petriceicu Hașdeu a încercat să ia legătura cu Iulia dincolo de moarte prin şedinţe de spiritism.

Iar locul de veci a fost proiectat după indicațiile pe care tatăl era convins că le-a obținut în timpul intenselor experiențe supranaturale.

