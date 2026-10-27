Moscova a anunțat câte petroliere încărcate cu sute de mii de barili de motorină rusească se îndreaptă acum spre SUA

Trei petroliere care transportă motorină rusească se îndreaptă spre Statele Unite, a anunțat Moscova, în urma acordului care a stârnit reacții vehemente în Ucraina și în Europa, scrie AFP.

„În prezent, trei petroliere” care transportă combustibil rusesc se îndreaptă spre Statele Unite, a declarat marți presei viceprim-ministrul rus Alexandr Novak. O a patra navă urmează să plece în larg miercuri, a adăugat el.

Președintele american Donald Trump a încheiat luna aceasta un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, menit să relaxeze sancțiunile împotriva Moscovei în schimbul introducerii motorinei rusești pe piața mondială.

Această măsură, luată pentru a reduce prețurile combustibililor pentru consumatorii americani înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie („midterms”), a atras critici virulente din partea Ucrainei și a aliaților săi.

Primul petrolier care transporta motorină rusească cu destinația Statele Unite a plecat din apele Rusiei săptămâna trecută.

Conform datelor furnizate de Kpler, o companie specializată în monitorizarea traficului maritim, nava a încărcat aproape 300.000 de barili de motorină la terminalul din Primorsk și se îndrepta spre New York.

Relațiile dintre Kiev și Washington au început, din nou, să se deterioreze după încheierea acordului ruso-american privind motorina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski calificând măsura drept o „decizie slabă”.