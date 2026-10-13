Moscova acuză Parisul de „piraterie” după ce Franța a confiscat încă un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei

Armata franceză escorta marți spre insula Réunion un petrolier suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Moscova a calificat acțiunea drept un nou act de „piraterie”, potrivit Reuters.

Sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei, menite să reducă veniturile obținute din petrol, au dus la apariția unei flote de nave, adesea vechi și care operează în afara reglementărilor internaționale. Acestea permit Moscovei să continue exporturile de țiței.

DF Peak, cunoscut anterior sub numele de Kaliningrad și înregistrat sub pavilionul Beninului, este cel puțin al cincilea petrolier cu legături cu Rusia confiscat de Franța din 2024.

„Am avut îndoieli cu privire la pavilionul sub care naviga această navă, așa că am efectuat un control”, a declarat marți colonelul Xavier Rival, purtător de cuvânt al armatei franceze, în cadrul unei conferințe de presă.

„Aceste îndoieli persistă, astfel că nava se îndreaptă în prezent spre insula Réunion, la decizia procurorului, pentru a putea examina situația în detaliu”, a adăugat el.

Luni, Statele Unite au relaxat temporar sancțiunile privind vânzarea de motorină rusească, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea cu petrol și duce la creșterea prețurilor.

Europa a intensificat măsurile împotriva petrolierelor care folosesc registre de pavilion false pentru a transporta petrol rusesc, inclusiv prin interceptarea și controlarea navelor în largul mării.

Ambasada Rusiei în Franța a calificat confiscarea navei DF Peak drept un act de „piraterie” și o încălcare flagrantă a dreptului internațional, potrivit agenției de presă ruse de stat RIA, care a relatat marți declarațiile reprezentanței diplomatice.

RIA a mai transmis că ambasada încearcă să stabilească dacă printre membrii echipajului se află cetățeni ruși. Potrivit agenției, Franța nu a notificat Rusia nici cu privire la confiscarea petrolierului.

Determinați să combată flota fantomă

Într-o postare publicată luni seară pe X, președintele francez Emmanuel Macron a prezentat imagini cu militari francezi care au interceptat petrolierul și s-au urcat la bordul acestuia din elicoptere. Potrivit lui Macron, operațiunea a avut loc la aproximativ 450 de mile marine sud de insula Réunion, teritoriu francez din Oceanul Indian.

„Franța este hotărâtă să combată flota fantomă, oriunde s-ar afla aceasta în lume”, a scris Macron, adăugând că petrolierul este suspectat că naviga sub pavilion fals și că era implicat în activități ilegale de transport de combustibil.

Compania Zheng Xin Marine, cu sediul în Hong Kong, care figurează în bazele de date maritime drept administrator al navei, nu a putut fi contactată pentru a comenta situația.

Petrolierul se află sub sancțiunile Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Europene din 2024.

Potrivit datelor de urmărire a navelor furnizate de LSEG, petrolierul avea o încărcătură parțială și a fost observat ultima dată în largul coastelor Madagascarului, pe 12 octombrie, la ora 04:29 GMT. Ultimul său port de escală era Guanta, în Venezuela.

Rusia a folosit astfel de petroliere, care de regulă nu dispun de asigurări recunoscute pe scară largă sau de certificări de siguranță, pentru a ocoli sancțiunile. Navele navighează sub pavilioanele mai multor state, o practică menită să ascundă proprietarii reali, încărcătura și rutele acestora.