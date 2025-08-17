Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară. FSB susține că a interceptat drona Kievului

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de graniţa cu Belarus, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Potrivit FSB, sistemele de război electronic ale Rusiei au interceptat o dronă de tip Spis, produsă în Ucraina, deasupra complexului nuclear.

„Forţele de război electronic au interceptat o dronă de tip aviaţie de atac – UAV ucrainean ‘Spis’ – deasupra teritoriului centralei nucleare Smolensk”, se arată în comunicatul instituţiei.

Autorităţile ruse au acuzat Kievul că „continuă provocările” prin tentative de atac asupra obiectivelor energetice nucleare din Rusia.

Centrala nucleară, echipată cu trei reactoare de tip RBMK – acelaşi design de bază ca la Cernobîl – a precizat că funcţionează normal, fără avarii la reactoare sau infrastructura critică.

Agenţia de stat RIA Novosti a publicat imagini cu presupuse fragmente ale dronei, iar Ministerul rus al Apărării a confirmat că aparatul se îndrepta spre centrală.

Rusia anunță și alte succese

Reuters notează că nu a putut verifica independent aceste informaţii, iar Ucraina nu a comentat deocamdată acuzaţiile Moscovei.

Citește și Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei

Tot duminică, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forţele ruse au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunţul vine în contextul luptelor aprige din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc.

Potrivit Moscovei, forțele ruse au obţinut poziţii mai bune lângă localitatea Zoloti Kolodiaz, din regiunea Donețk, cu toate că hărţile difuzate de surse pro-ucrainene arată că forțele ucrainene au limitat avansul rusesc.

Ministerul rus al Apărării mai spune că avioane de luptă, drone şi rachete au fost folosite pentru a lovi depozitele de rachete Sapsan în toată Ucraina.

De asemenea, „patru bombe aeriene ghidate și 300 de vehicule aeriene fără pilot de tip avion au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană”, a declarat ministerul rus.

Racheta Sapsan este racheta balistică de ultimă generație dezvoltată de Ucraina.